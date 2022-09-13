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МО: Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении - бред  

МО: Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении - бред   Распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении не более чем бред. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Армия
13 сентября 2022 г. 02:18
МО: Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении - бред  

Распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении не более чем бред.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника", отметили в ведомстве.

"Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачынском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и совершенные сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации. Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении", заявили в Минобороны.

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