МО: Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении - бред

Распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении не более чем бред. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении не более чем бред.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника", отметили в ведомстве.

"Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачынском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и совершенные сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации. Поэтому ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении", заявили в Минобороны.