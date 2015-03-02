Новинки оборонной продукции Азербайджана на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби - ФОТОРЕПОРТАЖ

Абу-Даби. 2 марта. REPORT.AZ/ С 22 по 26 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби состоялась 12-я выставка оборонной продукции IDEX-2015, проходящая под патронажем эмира Абу-Даби Шейха Халифы бин Зайеда аль-Нахъяна.

Как сообщает Report, Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана уже во второй раз приняло участие на этой важной выставке, на которую съезжаются представители ведущих военных компаний со всего мира.

Отрадно, что с каждой новой выставкой МОП представляет посетителям что-то новое, и если раньше на выставках Азербайджан казался в этой сфере "новичком", то теперь к продукции оборонного назначения Азербайджана относятся серьезно, она вызывает повышенный интерес.

Так произошло и на выставке IDEX-2015, где основной новинкой азербайджанской оборонной продукции стал автомат ЕМ-14 калибра 5,56х45 мм. Предназначенный преимущественно для войск специального назначения автомат имеет складывающийся приклад и магазин на 30 патронов из прочной пластмассы. Это делает его относительно легким, всего 3,9 кг, что очень важно для бойцов спецназа. Автомат имеет планку Пикатинни, что позволяет устанавливать на оружии различные дополнительные средства. Скорострельность этого автомата - 660 патронов в минуту.

Еще одним интересным экспонатом на стенде Азербайджана можно назвать снайперскую винтовку "Ялгузаг" калибра 7,62х51 мм, отвечающую стандартам НАТО. Тот факт, что винтовку можно использовать в самых суровых климатических условиях, делает ее потенциально востребованной для использования в армиях различных стран, в том числе арабских. Тут стоить отметить, что особый интерес среди арабских посетителей вызвала именно винтовка "Ялгузаг".

Но, разумеется, гордостью и украшением стенда МОП на выставке была крупнокалиберная бронебойная снайперская винтовка "Истиглал" калибра 12,7 мм. Вес винтовки - 16 кг, дальность стрельбы - 2000 метров. Винтовка уже была представлена на выставке IDEX-2011, и стала "гвоздем программы" выставки.

Кроме того, на стенде Азербайджана были представлены различные боеприпасы, такие как пули различных калибров, сигнальные ракеты, гранаты, оптические средства, камуфляжи и т.д.

Помимо этого, на специально установленном мониторе зрители могли видеть фрагменты учений сил специального назначения, в ходе которого использовалась машина "Гюрза", азербайджанского производства, специально разработанная для сил спецназа.

Также на стенде Азербайджан представил пистолеты собственного производства – "Зафер", "Инам". Стоит признаться, что видеть надпись “Made in Azerbaijan” на представленном на выставке вооружении вызывает гордость за оборонную промышленность нашей страны.

Выставка IDEX-2015 стала для Азербайджана еще одной возможностью продемонстрировать странам мира свою развивающуюся оборонную промышленность и заключить контракты в этой сфере.

Впереди у МОП в графике значится участие на выставке IDEF-2015 в Стамбуле 5-8 мая.

Пока неизвестно, будет ли Азербайджан представлен на выставке IDEX-2017, но если решение об участии будет принято, то можно быть уверенным, что страна еще порадует посетителей новинками.