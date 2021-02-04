О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новая инженерная техника и оборудование доставлена из Турции в Азербайджан

Новая инженерная техника и оборудование доставлена из Турции в Азербайджан По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева продолжается деятельность по улучшению материально-технического обеспечения Инженерных войск Азербайджанской Армии, ускорению ра
Армия
4 февраля 2021 г. 23:35
Новая инженерная техника и оборудование доставлена из Турции в Азербайджан

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева продолжается деятельность по улучшению материально-технического обеспечения Инженерных войск Азербайджанской Армии, ускорению работы по очистке от мин, проводимой на освобожденных территориях, и усилению мер безопасности.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках этой деятельности в нашу страну была доставлена часть закупленных у Турции инженерной техники и оборудования, отвечающих современным требованиям.

Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, и задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий населенных пунктов, в том числе земель, пригодных для посева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Azərbaycana yeni mühəndis texnikası və avadanlıqlar gətirilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15
Новый министр уволил кадров своего предшественника
Новый министр уволил кадров своего предшественника
2 февраля 2021 г. 17:08
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
2 февраля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi