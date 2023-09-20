О нас

Ночью город Шуша подвергся обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов - ОФИЦИАЛЬНО

Ночью город Шуша подвергся обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов - ОФИЦИАЛЬНО Всю ночь город Шуша подвергался обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов.
Армия
20 сентября 2023 г. 10:48
Ночью город Шуша подвергся обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов - ОФИЦИАЛЬНО

Всю минувшую ночь город Шуша подвергался обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, были повреждены стратегические объекты, произошли перебои в освещении города Шуша: "Все это еще раз показывает, что вооруженные силы Армении, как и в предыдущий период, продолжают совершать террористические деяния против мирного населения. В связи с указанными фактами Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shusha fired with large-caliber weapons, mortars last night - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Ötən gecə Şuşa şəhəri iriçaplı silahlardan və minaatanlardan atəşə tutulub - RƏSMİ

Самое важное

МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
20 сентября 2023 г. 09:43
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
20 сентября 2023 г. 09:35
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
19 сентября 2023 г. 21:37
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
19 сентября 2023 г. 21:09
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
19 сентября 2023 г. 18:44
Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
ФотоВоенные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
19 сентября 2023 г. 18:29
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
19 сентября 2023 г. 17:44
Армяне обстреляли Шушу, есть погибший
Армяне обстреляли Шушу, есть погибший
19 сентября 2023 г. 17:40
Уничтожены очередные огневые точки формирований вооруженных сил Армении
Уничтожены очередные огневые точки формирований вооруженных сил Армении
19 сентября 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi