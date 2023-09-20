Ночью город Шуша подвергся обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов - ОФИЦИАЛЬНО

Всю ночь город Шуша подвергался обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов.

Всю минувшую ночь город Шуша подвергался обстрелу из крупнокалиберных орудий и минометов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, были повреждены стратегические объекты, произошли перебои в освещении города Шуша: "Все это еще раз показывает, что вооруженные силы Армении, как и в предыдущий период, продолжают совершать террористические деяния против мирного населения. В связи с указанными фактами Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.".