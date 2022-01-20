Нидерландская пресса об успехе Bayraktar TB2 в Азербайджане

Нидерландская газета NRC назвала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства "лучшим в мире". Отмечен успех турецких БПЛА в Азербайджане, которые далее были экспортированы во многие страны, в том числе в Польшу и Украину.

Нидерландская газета NRC назвала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства "лучшим в мире". Отмечен успех турецких БПЛА в Азербайджане, которые далее были экспортированы во многие страны, в том числе в Польшу и Украину.

Как передает Report, газета также провела обширный анализ БПЛА. Касаясь роли Bayraktar TB2 в оборонной промышленности, говорится, что экспорт SIHA из Турции увеличивается день ото дня.

Турецкие БПЛА лучше и экономичнее других беспилотных летательных аппаратов, а также имеют эксплуатационный успех. "Bayraktar TB2 - лучший в мире с точки зрения эксплуатации", - сказал Стейн Митцер, голландский эксперт по обороне.

В анализе цитируется слова Митцера: "В то время как Wing Loong-II SIHA китайского производства продается за 15 миллионов долларов США, лучший и более надежный Bayraktar TB2 стоит 5 миллионов долларов США".

Анализ показал, что турецкие SIHA начали привлекать внимание в Африке, добавив, что президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашения об экспорте БПЛА во время своих африканских турне.