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Незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу наши позиции в Тертере

Незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу наши позиции в Тертере Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 6 февраля с 00:23 до 02:12 обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района.
Армия
6 февраля 2022 г. 11:34
Незаконные армянские вооруженные отряды подвергли обстрелу наши позиции в Тертере

6 февраля с 00:23 до 02:12 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате инцидента потерь среди мирных жителей и личного состава наших подразделений нет.

При обстреле одна из пуль попала в гражданский объект на территории Гапанлы.

Наши подразделения стали свидетелями того, как члены незаконного армянского вооруженного формирования открыли огонь в состоянии алкогольного опьянения.

О происшествии были немедленно проинформированы командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр", - говорится в сообщении.

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