Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, применяют радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов отечественных и з

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент, применяются радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

13 июля в результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего с 11:54 до 12:07 полет по маршруту Зангилан-Физули и с 13:02 до 13:17 – по маршруту Физули-Баку, произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS самолета.



"Заявляем, что факт применения радиопомех незаконными армянскими вооруженными формированиями против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов был зафиксирован и ранее. Несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности воздушных перевозок, никаких мер принято не было", - говорится в сообщении.



