О нас

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме и Ходжавенде.
Армия
26 ноября 2022 г. 14:35
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдаме и Ходжавенде.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что 26 ноября с 00:05 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Кроме того, с 09:25 до 10:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Illegal Armenian armed group fire on Azerbaijani positions in Aghdam and Khojavend 
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Ağdam və Xocavənddəki mövqelərini atəşə tutub

Другие новости из категории

Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
МО: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
МО: Азербайджанская армия не подвергала обстрелу позиции ВС Армении
26 ноября 2022 г. 11:27
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
26 ноября 2022 г. 09:53
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
25 ноября 2022 г. 23:57
Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов
Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов
25 ноября 2022 г. 21:58
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии
25 ноября 2022 г. 13:09
В Минобороны опровергли информацию армянской стороны
В Минобороны опровергли информацию армянской стороны
25 ноября 2022 г. 10:14
Минобороны призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян
Минобороны призвало российских миротворцев предотвратить провокационные действия армян
25 ноября 2022 г. 00:12
Делегация НАТО посетила Военно-морские силы Азербайджана
ФотоДелегация НАТО посетила Военно-морские силы Азербайджана
24 ноября 2022 г. 16:58
Армения продолжает минировать территории Азербайджана
Армения продолжает минировать территории Азербайджана
24 ноября 2022 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi