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Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии 10 марта с 09:50 до 17:10 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия с перерывами велся обстрел позиций Азербайджанской арми
Армия
10 марта 2022 г. 19:18
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии

10 марта с 09:50 до 17:10 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия с перерывами велся обстрел позиций Азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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