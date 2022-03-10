Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Азербайджанской армии

10 марта с 09:50 до 17:10 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия с перерывами велся обстрел позиций Азербайджанской армии в Агдамском, Ходжавендском и Физулинском направлениях.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.
Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.