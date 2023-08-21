Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент, вновь применили радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубе

Вновь участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолётов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Незаконные вооруженные формирования прибегли к очередной провокации с целью создания угрозы безопасности полётов, осуществляемых через воздушное пространство Азербайджана.



Таким образом, 21 августа с 10:15 до 10:23 в системе спутниковой навигации GPS пассажирского самолёта типа ATR-45 Азербайджанских Авиалиний, выполнявшего рейс по маршруту Физули-Баку, произошел сбой.



Несмотря на то, что командование российского миротворческого контингента было проинформировано по данному факту, до сих пор никаких мер не предпринято.



Отмечаем, что радиотехнические помехи против безопасности гражданской авиации недопустимы и противоречат правилам, установленным Международной организацией гражданской авиации", - говорится в сообщении.