Эксперт: Недопустимо переступать "красную черту" в связи с армией

"В период существования социальных сетей очень сложно сохранить конфиденциальность некоторой информации, предотвратить дезинформацию. К сожалению, некоторые люди, распространяя информацию о нашей армии, не понимают всей ответственности за это".

"В период существования социальных сетей очень сложно сохранить конфиденциальность некоторой информации, предотвратить дезинформацию. К сожалению, некоторые люди, распространяя информацию о нашей армии, не понимают всей ответственности за это".

Об этом Report заявил полковник запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

Эксперт отметил, что не является сторонником ареста кого бы то ни было, но добавил, что распространяющие дезинформацию в связи с армией или нарушающие конфиденциальность должны быть наказаны: "Наказание нужно применять для того, чтобы они поняли свои ошибки. Небольшая невнимательность может поставить под удар личный состав армии, повлиять на ход операции. Следует продолжать борьбу с лицами, распространяющими ложную, неточную информацию в связи с нашими Вооруженными силами. Следует учитывать, что Азербайджанская армия – это армия, которая 2 года назад в результате 44-дневной Отечественной войны освободила наши земли от оккупации. Нельзя забывать и бросать тень на эту победу".

У.Джафаров подчеркнул, что репутацию армии всегда нужно беречь: "Солдаты и офицеры – одни из основных опор государства. Служба госбезопасности приняла и принимает серьезные меры против лиц, работающих на иностранные спецслужбы, предпринимающие определенные шаги по их заказу. Разумеется, эту борьбу следует продолжать и в будущем".

По словам эксперта, порой распространяемая неточная информация обусловлена безответственностью, слабой просвещенностью, а порой иными причинами: "Однако независимо от причины, нельзя оправдывать эти действия. Я никогда не был противником критики, однако переступать "красную черту" в связи с армией недопустимо".

Отметим, что в последние дни некоторые пользователи социальных медиа распространяют не соответствующую действительности информацию, с целью подрыва репутации Азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также подрыва работы, проводимой для укрепления обороноспособности государства. Для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и гражданина, лица, допустившие подобные действия, были приглашены в Генеральную прокуратуру. Руководителю сайта “jamaz.info" Ибишбейли Фикрету Фарамаз оглу, руководителю сайта “miq.az" Алышову Агилю Балабей оглу, жителю города Ширвана Исмаилу Эльчину Ханкярям оглу, жителю Лянкяранского района Джаббарлы Али Аллахверди оглу и жительнице Хачмазского района Фаталиевой Нуране Этибар гызы в соответствии со статьей 22 Закона “О прокуратуре” были сделаны предупреждения о недопустимости подобных негативных явлений в будущем.

Кроме того, в связи с размещением на принадлежащей ему странице в социальной сети “Facebook” информации, запрещенной законом, руководствуясь статьей 24 Закона "О прокуратуре”, в отношении Шахмурадова Тофика Тахмураз оглу возбуждено уголовное дело по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, начато производство, дело для рассмотрения направлено в Низаминский районный суд города Баку. Решением суда Тофику Шахмурадову назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 месяц.