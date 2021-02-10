Названы преимущества закупленной у Турции техники по разминированию

Начальник Управления инженерных войск Азербайджанской армии генерал-майор Анар Керимов рассказал о преимуществах приобретенных в Турции механических машин по разминированию.

Начальник Управления инженерных войск Азербайджанской армии генерал-майор Анар Керимов рассказал о преимуществах приобретенных в Турции механических машин по разминированию.

Как сообщает Report, по словам генерала, в результате применения турецких механических машин для разминирования будет сокращено время, затрачиваемое на очистку территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Эти машины бронированы и управляются с расстояния до 500 метров. Беспилотная техника. Поэтому в случае каких-либо взрывов на минном поле личный состав защищен от ранений", - подчеркнул А.Керимов.