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Названы преимущества закупленной у Турции техники по разминированию

Названы преимущества закупленной у Турции техники по разминированию Начальник Управления инженерных войск Азербайджанской армии генерал-майор Анар Керимов рассказал о преимуществах приобретенных в Турции механических машин по разминированию.
Армия
10 февраля 2021 г. 13:08
Названы преимущества закупленной у Турции техники по разминированию

Начальник Управления инженерных войск Азербайджанской армии генерал-майор Анар Керимов рассказал о преимуществах приобретенных в Турции механических машин по разминированию.

Как сообщает Report, по словам генерала, в результате применения турецких механических машин для разминирования будет сокращено время, затрачиваемое на очистку территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Эти машины бронированы и управляются с расстояния до 500 метров. Беспилотная техника. Поэтому в случае каких-либо взрывов на минном поле личный состав защищен от ранений", - подчеркнул А.Керимов.

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Версия на английском языке Azerbaijan explains advantages of demining equipment from Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədən aldığı minatəmizləyən texnikanın üstünlükləri açıqlanıb

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