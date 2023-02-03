Павел Кириленко: Мы не намерены уступить даже сантиметр своей земли

После начала войны, которую развязала Россия против Украины 24 февраля прошлого года, на линии фронта произошло много изменений.

После начала войны, которую развязала Россия против Украины 24 февраля прошлого года, на линии фронта произошло много изменений.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко.

Он отметил, что до деоккупации городов Лиман и Светогорска было оккупировано более 50% территории Донецкой области: "В настоящее время за счет освобождения этих двух городов у противника отвоевано 52% территории области. Огромные усилия противник прилагает для захвата города Бахмут, но не может этого сделать. Российские оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону и захватить город. Идут тяжелые бои в районе Соледара.

Гуманитарная ситуация находится под полным контролем. Граждане обеспечены продуктами питания и средствами гигиены. На территории области действует комендантский час. Что касается линии фронта, то самыми горячими точками являются Бахмутское, Овдеевское направления, а также Новопавловское направление со стороны Угледара.

Ситуация в районе Угледара сейчас стабильна. Усилия противника ежедневно обходятся ему сотнями жертв. Украинское высшее командование - Верховный главнокомандующий, глава государства Владимир Зеленский и командующий Вооруженными силами Валерий Залужный понимают, что главная задача - добиться максимального результата при минимальных потерях. В этом смысле мы кардинально отличаемся от противника. Мы не намерены идти по телам погибших и уступить даже сантиметр своей земли".

Павел Кириленко подчеркнул, что атаки на Донецкую область не прекращаются с момента начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

"Вопрос в том, насколько эффективны эти атаки. Враг ставил цель занять Донецкую область, Славянск и Краматорск в мае и июне прошлого года, а потом они отложили это до осени. Сейчас, благодаря мужеству наших военных, мы способны обеспечить оборону на Донецко-Луганском фронте, а на некоторых направлениях нам удается проводить контрнаступления. Мы ожидаем от врага любой провокации и наступательных операций. Для того, чтобы более эффективно вести нашу борьбу и положить конец этой войне, мы, как и прежде, будем обращаться к нашим западным партнерам, прежде всего, нашему главному партнеру США, а также Великобритании и странам ЕС. Завершить эту войну можно только одним способом - полным освобождением территории Украины", - добавил Кириленко.