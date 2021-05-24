О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы израсходованные на оборону и нацбезопасность Азербайджана средства

Названы израсходованные на оборону и нацбезопасность Азербайджана средства Документ будет вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса
Армия
24 мая 2021 г. 14:17
Названы израсходованные на оборону и нацбезопасность Азербайджана средства

В прошлом году на расходы на оборону и национальную безопасность было направлено до 16,8% расходов госбюджета Азербайджана, или 4 425,4 млн манатов с учетом 670,3 млн манатов, выделенных из государственных капиталовложений и резервных фондов, предусмотренных в госбюджете в целях усиления оборонного потенциала страны и дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил. Это на 1 063,8 млн манатов или на 31,6% больше, чем в 2019 году.

Согласно сообщению Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2020 год".

Согласно документу, за счет средств, дополнительно выделенных из бюджета на расходы на оборону, было обеспечено приобретение новой военной техники, дополнительное денежное обеспечение военнослужащих, командированных на передовую, ежемесячный должностной оклад и установленная ежемесячная надбавка к нему за время службы.

Документ будет вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il müdafiə və milli təhlükəsizliyə xərclənmiş vəsait məlum olub

Экслюзивные новости

Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi