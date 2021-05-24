Названы израсходованные на оборону и нацбезопасность Азербайджана средства

Документ будет вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса

В прошлом году на расходы на оборону и национальную безопасность было направлено до 16,8% расходов госбюджета Азербайджана, или 4 425,4 млн манатов с учетом 670,3 млн манатов, выделенных из государственных капиталовложений и резервных фондов, предусмотренных в госбюджете в целях усиления оборонного потенциала страны и дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил. Это на 1 063,8 млн манатов или на 31,6% больше, чем в 2019 году.

Согласно сообщению Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2020 год".

Согласно документу, за счет средств, дополнительно выделенных из бюджета на расходы на оборону, было обеспечено приобретение новой военной техники, дополнительное денежное обеспечение военнослужащих, командированных на передовую, ежемесячный должностной оклад и установленная ежемесячная надбавка к нему за время службы.

Документ будет вынесен на обсуждение в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.