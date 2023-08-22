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Названо количество жертв минных инцидентов за пределами бывшей линии соприкосновения

Названо количество жертв минных инцидентов за пределами бывшей линии соприкосновения В период после Отечественной войны в результате инцидентов с минами, произошедших на территориях за пределами бывшей линии соприкосновении, жертвами мин стали 217 граждан.
Армия
22 августа 2023 г. 10:41
Названо количество жертв минных инцидентов за пределами бывшей линии соприкосновения

В период после Отечественной войны в результате инцидентов с минами, произошедших на территориях за пределами бывшей линии соприкосновении, жертвами мин стали 217 граждан.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что минные инциденты, которые произошли в селах Суарасы, Гюлябирд Лачынского района, Дашалты Шушинского района, Нюзгар, Мехдили Джебраильского района, Бартаз Зангиланского района, Сигнаг Ходжалинского района, Ханлыг Губадлинского района, Юсифджанлы, Шахбулаг Агдамского района, Суговушан Тертерского района, Юхары Вейсалли, Яглывенд Физулинского района, были зафиксированы за пределами территорий, ранее именуемых линией соприкосновения.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces number of victims of landmines in areas outside former contact line
Версия на азербайджанском языке Keçmiş təmas xəttindən kənar ərazilərdə mina hadisələrinin qurbanlarının sayı açıqlanıb

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