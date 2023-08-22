Названо количество жертв минных инцидентов за пределами бывшей линии соприкосновения

В период после Отечественной войны в результате инцидентов с минами, произошедших на территориях за пределами бывшей линии соприкосновении, жертвами мин стали 217 граждан.

В период после Отечественной войны в результате инцидентов с минами, произошедших на территориях за пределами бывшей линии соприкосновении, жертвами мин стали 217 граждан.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что минные инциденты, которые произошли в селах Суарасы, Гюлябирд Лачынского района, Дашалты Шушинского района, Нюзгар, Мехдили Джебраильского района, Бартаз Зангиланского района, Сигнаг Ходжалинского района, Ханлыг Губадлинского района, Юсифджанлы, Шахбулаг Агдамского района, Суговушан Тертерского района, Юхары Вейсалли, Яглывенд Физулинского района, были зафиксированы за пределами территорий, ранее именуемых линией соприкосновения.