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Названо число погибших и раненых пограничников в Отечественной войне

Названо число погибших и раненых пограничников в Отечественной войне Во время Отечественной войны погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, еще 197 человек получили телесные повреждения различной степени.
Армия
27 сентября 2022 г. 04:31
Названо число погибших и раненых пограничников в Отечественной войне

Во время Отечественной войны погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, еще 197 человек получили телесные повреждения различной степени.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Э.Гулиев отметил, что 12 азербайджанских пограничников, проявивших мужество и личную отвагу в ходе Отечественной войны (из них 4 посмертно) удостоены звания "Герой Отечественной войны", 176 человек награждены различными орденами, а 5 203 - медалями.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində şəhid olan və yaralanan sərhədçilərin sayı açıqlanıb

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