Названо число погибших и раненых пограничников в Отечественной войне

Во время Отечественной войны погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, еще 197 человек получили телесные повреждения различной степени.
Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.
Э.Гулиев отметил, что 12 азербайджанских пограничников, проявивших мужество и личную отвагу в ходе Отечественной войны (из них 4 посмертно) удостоены звания "Герой Отечественной войны", 176 человек награждены различными орденами, а 5 203 - медалями.