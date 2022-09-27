Названо число погибших и раненых пограничников в Отечественной войне

Во время Отечественной войны погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, еще 197 человек получили телесные повреждения различной степени.

Во время Отечественной войны погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, еще 197 человек получили телесные повреждения различной степени.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Э.Гулиев отметил, что 12 азербайджанских пограничников, проявивших мужество и личную отвагу в ходе Отечественной войны (из них 4 посмертно) удостоены звания "Герой Отечественной войны", 176 человек награждены различными орденами, а 5 203 - медалями.