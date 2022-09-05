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Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана

Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана Обнародовано количество обезвреженных мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана после завершения Отечественной войны.
Армия
5 сентября 2022 г. 12:20
Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана

Обнародовано количество обезвреженных мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана после завершения Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов во время выступления на мероприятии, посвященном презентации нового логотипа организации.

По его словам, на освобожденных территориях к настоящему времени от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБП) очищено более 50 тысяч гектаров:

“Обезврежено около 67 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Работы по обнаружению и обезвреживанию мин и НБП не прекращаются".

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Версия на английском языке Number of defused mines, unexploded ordnance in Azerbaijan's liberated areas revealed
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə zərərsizləşdirilən mina və partlamamış hərbi sursatların sayı açıqlanıb

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