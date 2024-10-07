Намиг Исламзаде утвержден на должности командующего ВВС и замминистра обороны

Намиг Исламзаде утвержден на должности командующего ВВС и замминистра обороны

Герой Отечественной войны, генерал-лейтенант Намиг Исламзаде официально назначен заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

11 мая текущего года командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров был освобожден от службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Намиг Исламзаде был назначен исполняющим обязанности.

Намиг Сарафруз оглу Исламзаде родился в 1974 году в селе Ени Дашкенд Бардинского района. Среднее образование получил в 1981-1988 годах в школе №76 поселка Говсан города Баку. Далее продолжил образование в 1988-1991 годах в Республиканской специализированной школе-интернате имени Дж.Нахичеванского.

В 1991 году поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После распада СССР вернулся в Азербайджан и до сентября 1992 года учился в Бакинском высшем объединенном командном училище. В сентябре 1992 года его направили в Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики для продолжения образования, которое он окончил в 1996 году по специальности пилот.

Указом президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года ему было присвоено звание "Герой Отечественной войны".