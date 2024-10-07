О нас

Намиг Исламзаде утвержден на должности командующего ВВС и замминистра обороны

Намиг Исламзаде утвержден на должности командующего ВВС и замминистра обороны Намиг Исламзаде утвержден на должности командующего ВВС и замминистра обороны
Армия
7 октября 2024 г. 18:30
Намиг Исламзаде утвержден на должности командующего ВВС и замминистра обороны

Герой Отечественной войны, генерал-лейтенант Намиг Исламзаде официально назначен заместителем министра обороны - командующим Военно-воздушными силами Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

11 мая текущего года командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров был освобожден от службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Намиг Исламзаде был назначен исполняющим обязанности.

Намиг Сарафруз оглу Исламзаде родился в 1974 году в селе Ени Дашкенд Бардинского района. Среднее образование получил в 1981-1988 годах в школе №76 поселка Говсан города Баку. Далее продолжил образование в 1988-1991 годах в Республиканской специализированной школе-интернате имени Дж.Нахичеванского.

В 1991 году поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После распада СССР вернулся в Азербайджан и до сентября 1992 года учился в Бакинском высшем объединенном командном училище. В сентябре 1992 года его направили в Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики для продолжения образования, которое он окончил в 1996 году по специальности пилот.

Указом президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года ему было присвоено звание "Герой Отечественной войны".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə nazirinə yeni müavin təyin olunub

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi