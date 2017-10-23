Назначен новый заместитель Арзу Рагимова

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Report, полковник Маил оглу Семинар оглу Шахвердиев назначен на должность заместителя начальника Службы.

До этого назначения М. Шахвердиев был начальником Гейгельского районного отдела ведомства.

Напомним, что начальником Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу является генерал-лейтенант Арзу Рагимов.