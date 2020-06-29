Наверх

Назначен новый командующий Военно-морскими силами Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

​Назначен новый командующий Военно-морскими силами Азербайджана – ЭКСК

В Министерстве обороны произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, в этой связи было подписано соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, командующим военно-морскими силами Азербайджана был назначен контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров.

Ранее он занимал должность заместителя командующего военно-морскими силами.

Следует отметить, что распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 25 июня, С.Бекирову было присвоено высшее воинское звание контр-адмирал.

Напомним, что командующим военно-морскими силами в течение нескольких лет был капитан 1-го ранга Заур Гумметов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!