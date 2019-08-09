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Найдены фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Найдены фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Вечером 8 августа определена территория в Каспийском море, где потерпел крушение самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана, совершавший ночной учебно-тренировочный полет 24 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны Азербайджана, в результате неотложных мер, предпринятых представителями профильных госструктур и служб с участием привлеченных к поискам турецких специалистов, найдены и извлечены из воды некоторые фрагменты самолета.

Идет подготовка к извлечению с морского дна основной части самолета.   

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