Азербайджанские спортсмены примут участие в VII Всемирных военных играх

Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) примут участие в VII Всемирных военных играх, которые пройдут в Китайской Народной Республике (КНР).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Команды ЦСКА по греко-римской и вольной борьбе, а также по дзюдо, боксу и стрельбе будут представлять нашу страну на соревнованиях, проводимых Международным советом военного спорта (CISM) в Ухане с 18 по 28 октября.

К соревнованиям по греко-римской и вольной борьбе наших борцов готовили мастер спорта международного класса, заслуженный тренер, обладатель золотой медали в Олимпийских играх среди военнослужащих, победитель XXX чемпионата мира среди военнослужащих майор Назим Алиджанов и мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион Европы и мира среди военнослужащих Талех Исрафилов. К соревнованиям по боксу и дзюдо наших боксеров готовил Рауф Айдынов, а дзюдоистов – Рауф Велиев.

В составе ЦСКА на соревнованиях будут также состязаться четыре спортсменки.

Следует отметить, что в составе наших команд, участвующих в чемпионате, в основном выступают чемпионы мира и Европы, а также победители Олимпийских игр и республиканских первенств. В составе азербайджанской команды в Ухань также отправятся судьи международного класса Фаиг Керимов, Анар Бабанлы, Валех Магеррамов и Эльман Исмаилов.

В играх, которые пройдут в 35 спортивных комплексах города Ухань, который является административным центром китайской провинции Хубэй, ожидается участие около 10 тысяч военнослужащих из более чем 100 стран. В ходе соревнований, которые станут самыми крупными всемирными играми, будут проведены 329 состязаний по 27 видам спорта. Настольный теннис впервые включен в программу Всемирных военных игр. Соревнования по гимнастике и теннису будут проводиться как показательные состязания.