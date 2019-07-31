ГПС: Наши боевые позиции подверглись обстрелу, ранен один военнослужащий

Продолжаются провокации врага против пограничных боевых позиций отдельной пограндивизии "Газах" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.

Как сообщили Report в ГПС, 31 июля 2019 года в 16:40 наши боевые позиции подверглись обстрелу со стороны врага.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.

В ходе перестрелки был ранен несущий боевое дежурство военнослужащий Государственной пограничной службы. Пограничнику незамедлительно была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.