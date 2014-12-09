Население Баку высказало мнение по поводу сбитого армянского вертолета

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 92,8% жителей столицы испытывают чувство гордости и уважения по отношению к Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщает Report, таковы результаты общественного опроса, проведенного Мониторинговым центром "Ряй" ("Rəy").

Согласно информации, в январе 2011 года данный показатель составлял 91%.

Абсолютное большинство жителей столицы уверены, что в случае необходимости азербайджанская армия способна решить карабахскую проблему военным путем.

По результатам опроса, влиятельность армии в обществе на высоком уровне. Отвечая на вопрос "В случае призыва в армию одного из членов семьи вы одобрите его службу или попытаетесь воспрепятствовать этому", 86,5% респондентов сказали, что не воспрепятствуют службе родственников в армии. Лишь 7,2% опрошенных сказали, что воспрепятствуют службе родных.

6,3% респондентов отказались отвечать на вопрос.

Опрос также выявил высокий общественный интерес к инциденту, произошедшему недавно на армяно-азербайджанской границе. Жители Баку положительно расценили сбитие азербайджанскими военнослужащими вражеского вертолета.

98% опрошенных сказали, что относятся к этому положительно, а 2% затруднились ответить на вопрос.

Что же касается путей урегулирования карабахского конфликта, 65% опрошенных выступили за урегулирование проблемы переговорным путем, а 35% заявили, что предпочитают решение конфликта военным путем.