Старший лейтенант Госпогранслужбы получил ножевые ранения при задержании наркоконтрабандиста

20 сентября в 21:05 на служебном участке погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана внимание пограннаряда привлек автомобиль, из которого вышел человек и стал подозрительно оглядываться по сторонам и осматривать местность.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Взяв свёрток из тайника, мужчина хотел покинуть место происшествия, но подоспевшие на место пограничники приказали ему остановиться. Не подчинившись приказу, преступник решил бежать. При задержании он оказал сопротивление и ударил ножом старшего лейтенанта Аллахверди Исмаилова. Несмотря на ранение, пограничник проявил отвагу и задержал преступника. Раненому пограничнику была оказана неотложная медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Задержанным оказался житель Джалилабада Алиев Эльшан Довлет оглу, 1975 года рождения. В свертке, который он выбросил при приближении погрваннаряда, были обнаружены 1 кг 125 гр марихуаны, 1 кг 10 гр опиума и 450 граммов героина.

Также был задержан водитель автомобиля, пытавшийся сбежать с места происшествия. Им оказался житель Бабекского района Нахчыванской АР Гулиев Самир Видади оглу. Из автомобиля было изъято 55 грамм опиума.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.