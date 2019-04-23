Найдено тело азербайджанского военнослужащего, погибшего под снежным обвалом

В начале марта этого года двое военнослужащих министерства обороны Азербайджана пропали без вести в результате снежного обвала в Дашкесанском районе.

Как сообщает Report, в результате поисковых мероприятий, проведенных группой горных спасателей Службы спасения особого риска МЧС, сегодня утром было обнаружено тело второго военнослужащего Фарруха Фарман оглу Мамедова и передано по назначению.

Отметим, что в марте двое военнослужащих Азербайджанской армии - прапорщик Абдуллаев Хафиз Махад оглу и военнослужащий-сверхсрочник Мамедов Фаррух Фарман оглу, служивших в N-ской воинской части министерства обороны, попали под снежный обвал.

В результате поисков тело Х.Абдуллаева было обнаружено 14 апреля.