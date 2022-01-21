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Нахчыванские пограничники успешно выполняют задачи в сложных погодных условиях

Нахчыванские пограничники успешно выполняют задачи в сложных погодных условиях На служебной территории отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" успешно выполняются задачи по охране государственной границы с обеспечением безопасности несения службы в различных условиях.
Армия
21 января 2022 г. 14:43
Нахчыванские пограничники успешно выполняют задачи в сложных погодных условиях
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На служебной территории отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" успешно выполняются задачи по охране государственной границы с обеспечением безопасности несения службы в различных условиях.

Как передает Report, до начала службы пограничные наряды привлекают к тренировкам следопытов для своевременного выявления признаков нарушения границы в снежную погоду.

Для пограннарядов проводится инструктаж об особенностях охраняемой территории и изменениях, которые могут возникнуть из-за воздействия погодных условий, правилах прохождения опасных участков при передвижении, кратчайших путях к погранзаставе и пунктам обогрева и др.

Пограннарядами регулярно проверяются инженерные сооружения и заграждения на территории заставы, при обнаружении подозрительных признаков немедленно принимаются соответствующие меры.

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