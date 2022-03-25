Награждены военнослужащие - участники Отечественной войны

В Отдельной общевойсковой армии прошла церемония вручения медалей участникам Отечественной войны, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года.

В Отдельной общевойсковой армии прошла церемония вручения медалей участникам Отечественной войны, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии вручения медалей сначала была почтена светлая память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На встрече с участниками Отечественной войны командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев поведал о политике армейского строительства, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и победе, одержанной в 44-дневной войне.

Выступившие на мероприятии участники Отечественной войны капитан Узеир Новрузов и старший лейтенант Фариз Бабаев поделились воспоминаниями о боях, рассказали о заботе, оказанной участникам войны и семьям шехидов.

На мероприятии была представлена информация о государственных наградах, участникам Второй Карабахской войны, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года, были вручены медали за освобождение Ходжавенда, Джебраила, Зангилана и Агдама.

Церемония награждения завершилась торжественным шествием личного состава.