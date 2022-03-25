О нас
Аудио новости

Награждены военнослужащие - участники Отечественной войны

Награждены военнослужащие - участники Отечественной войны В Отдельной общевойсковой армии прошла церемония вручения медалей участникам Отечественной войны, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года.
Армия
25 марта 2022 г. 12:39
Награждены военнослужащие - участники Отечественной войны

В Отдельной общевойсковой армии прошла церемония вручения медалей участникам Отечественной войны, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии вручения медалей сначала была почтена светлая память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На встрече с участниками Отечественной войны командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев поведал о политике армейского строительства, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и победе, одержанной в 44-дневной войне.

Выступившие на мероприятии участники Отечественной войны капитан Узеир Новрузов и старший лейтенант Фариз Бабаев поделились воспоминаниями о боях, рассказали о заботе, оказанной участникам войны и семьям шехидов.

На мероприятии была представлена информация о государственных наградах, участникам Второй Карабахской войны, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года, были вручены медали за освобождение Ходжавенда, Джебраила, Зангилана и Агдама.

Церемония награждения завершилась торжественным шествием личного состава.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində iştirak edən hərbçilər təltif olunublar

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi