Награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялись сборы по итогам 2022 года.

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялись сборы по итогам 2022 года.

Как сообщили Report в министерстве, на сборах были заслушаны доклады о достижениях в области комплектования войск профессиональными кадрами, морально-психологической подготовке личного состава и достижениях в других областях, ставших возможными благодаря реформам в азербайджанской армии.

Должностным лицам были переданы поручения на будущий год, поставленные министром обороны перед личным составом.

В завершение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам текущего года.