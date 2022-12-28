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Награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе

Награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялись сборы по итогам 2022 года.
Армия
28 декабря 2022 г. 12:23
Награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Главном управлении по личному составу Министерства обороны состоялись сборы по итогам 2022 года.

Как сообщили Report в министерстве, на сборах были заслушаны доклады о достижениях в области комплектования войск профессиональными кадрами, морально-психологической подготовке личного состава и достижениях в других областях, ставших возможными благодаря реформам в азербайджанской армии.

Должностным лицам были переданы поручения на будущий год, поставленные министром обороны перед личным составом.

В завершение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам текущего года.

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