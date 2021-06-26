Награждены военнослужащие Отдельной общевойсковой армии

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил в Отдельной общевойсковой армии проведены мероприятия, награждены военнослужащие.

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил в Отдельной общевойсковой армии проведены мероприятия, награждены военнослужащие.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, на мероприятиях, проведенных в соединениях и частях Отдельной общевойсковой армии личному составу были переданы поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

В ходе выступлений было поведано о мощи Азербайджанской Армии и блистательной победе в Отечественной войне.

После поздравлений военнослужащие были награждены различными медалями, им были вручены досрочные и очередные воинские звания, почетные грамоты и ценные подарки.

По окончании мероприятий для военнослужащих были накрыты праздничные столы.