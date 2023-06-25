Награждены военнослужащие министерства обороны Азербайджана

Награждены военнослужащие министерства обороны Азербайджана.

Награждены военнослужащие министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач награждены следующие военнослужащие министерства обороны Азербайджана:

орденом "Азербайджанское знамя"

Гусейнова Мунасиба Асиф оглу – старшего лейтенанта

Годжаева Агиля Баршад оглу – старшего лейтенанта

Велиева Фарида Азер оглу – старшего лейтенанта

Усублу Ислама Аладдин оглу – старшего гизиря

орденом "Рашадат" 3-й степени

Мамедова Вугара Захид оглу – майора

Рзаева Орхана Энвер оглу – старшего лейтенанта

Гусейналиева Эльвина Фазиль оглу – лейтенанта

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Бабашева Насими Магеррам оглу – полковника

Исмаилова Физули Газанфар оглу – полковника

Фарманова Эльдара Акиф оглу – майора

Ахмедова Гюльагу Али оглу – капитана

Салимова Фархада Мехман оглу – капитана

Самедли Самеда Бахтияр оглу – лейтенанта

Сулейманова Джавида Фархад оглу – гизиря

Моллаева Эльчина Заур оглу – младшего сержанта

Дошанова Нурлана Ариф оглу – рядового

медалью "За Отчизну"

Алиева Эльчина Нариман оглу – полковника юстиции

Амирова Махмуда Самед оглу – полковника

Абдуллаева Азера Узеир оглу – полковника-лейтенанта

Аязова Сахиба Сабир оглу – полковника-лейтенанта

Бабаева Саги Эльхан оглу – полковника-лейтенанта

Гусейнова Байрама Габиль оглу – майора

Абдуллаева Рамазана Сафаралы оглу – капитана

Агаева Гюльмамеда Эльшан оглу – капитана

Джавадлы Кямала Халеддин оглу – старшего лейтенанта

Акберова Джейхуна Иман оглу – старшего лейтенанта

Алибейли Шахрияра Рамиз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Азимли Джалала Салим оглу – старшего лейтенанта

Гусейнова Эльвина Лачин оглу – старшего лейтенанта

Гусейнова Кямрана Намиз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Новрузова Мусу Джамшид оглу – старшего лейтенанта

Алиева Бабека Аскер оглу – лейтенанта (посмертно)

Мамедова Эйюба Велиаддин оглу – лейтенанта

Велизаде Ибрагима Самед оглу – лейтенанта (посмертно)

Джахангирова Турала Галамгусейн оглу – младшего лейтенанта

Гасанова Эльшада Габиль оглу – гизиря (посмертно)

Магеррамова Васифа Узеир оглу – гизиря (посмертно)

Залова Видади Низами оглу – гизиря (посмертно)

Тагиева Сабухи Гюндуз оглу – сержанта (посмертно)

Джаббарова Марлена Зейнулла оглу – младшего сержанта

Исмаилова Ниджата Бахруз оглу – младшего сержанта

Рамазанова Эльхана Эльмаровича - младшего сержанта

Байрамова Илькина Байрам оглу – рядового (посмертно)

Джавадова Рашада Фарзали оглу – рядового (посмертно)

Гамзаева Афгана Бахман оглу – рядового (посмертно)

Гусейнова Эшгина Джамиль оглу – рядового (посмертно)

Гадирли Эльнура Раджаб оглу – рядового (посмертно)

Мехтиева Асима Ягуб оглу – рядового (посмертно)

Назарова Аяза Азер оглу – рядового (посмертно)

Саламова Горхмаза Байрам оглу – рядового (посмертно)

медалью "За отвагу"

Джавадова Фахреддина Низам оглу – полковника

Гаджибалаева Рахиба Сулейман оглу – майора

Гасанова Гусейна Гасан оглу – капитана

Искендерова Сахавата Газибей оглу – капитана

Аллахвердиева Ахлимана Кямран оглу – старшего лейтенанта

Мамедова Араза Шамседдин оглу – старшего лейтенанта

Мамедзаде Талеха Сахават оглу – старшего лейтенанта

Мурадова Абубекира Магеррам оглу – старшего лейтенанта

Мирзоева Давуда Мехти оглу – лейтенанта

Бекирова Рафига Салим оглу – младшего лейтенанта

Агаева Фарида Саид оглу – старшего гизиря

Мустафаева Тарьеля Вели оглу - старшего гизиря

Абдуллаева Эльфага Везир оглу – гизиря

Абыева Гаджагу Али оглу – гизиря

Ахундова Абульфаза Нусрет оглу – гизиря

Адилова Ахсана Агасимаил оглу – гизиря

Новрузлу Мустафу Намиг оглу – гизиря

Ахмедова Хазри Вагиф оглу – младшего сержанта

Гусейнова Рахиба Рабиль оглу – младшего сержанта

Абакарова Мурада Рашид оглу – рядового

Абдуллаева Ровшана Фариз оглу – рядового

Гусейнова Хаяла Гасанага оглу – рядового

медалью "Отважный боец"

Акберова Агиля Фаяддин оглу – майора

Буньятова Исмаила Гахраман оглу – лейтенанта

Агаева Эльвина Бейляр оглу – гизиря

Баширли Санана Назим оглу – гизиря

Ахмедли Джавида Багыш оглу – гизиря

Алиева Джейхуна Фазиль оглу – гизиря

Гюльмалыева Логмана Бахтияр оглу – гизиря

Гахраманова Рашада Яшар оглу – гизиря

Фархадова Имрана Габиб оглу – сержанта

Гасанова Турала Габиль оглу – сержанта

Алыева Вюсала Юсиф оглу – младшего сержанта

Алиева Сабухи Вахид оглу – младшего сержанта

Ализаде Али Рахиб оглу – младшего сержанта

Нури Немата Шахбаз оглу – младшего сержанта

Рзаева Оруджа Энвер оглу – младшего сержанта

Закарьяева Сайяда Ульфат оглу – младшего сержанта

Балогланова Орхана Мехман оглу – рядового

Габибова Кямрана Муталлим оглу – рядового

Исаева Мурада Мовлуд оглу – рядового

Юсифова Юсифа Субхи оглу – рядового

медалью "За отличие в бою"

Агаева Бабека Бейбала оглу – майора

Шукюрова Вугара Фикрет оглу – майора

Бахшалыева Самира Вахид оглу – капитана

Гафарова Хилала Малик оглу – капитана

Бадалова Агшина Шахин оглу - старшего лейтенанта

Зохрабова Намига Аскер оглу - старшего лейтенанта

Керимова Фазиля Бахыш оглу – старшего гизиря

Мамедова Сахавата Тарлан оглу – старшего гизиря

Гусейнова Наримана Мазахир оглу – гизиря

Нагиева Эльсевера Шахвелед оглу – гизиря

Заманова Эршада Муслим оглу – гизиря

Аманова Джамшида Джебраил оглу – младшего сержанта

Бабаева Фазаила Атамоглан оглу – рядового

Ахмедова Гисмета Балахмед оглу – рядового

Гасымова Афьяддина Идаят оглу – рядового

Велиева Тугая Нуреддин оглу – рядового

Зейналова Эшгина Эхтибар оглу – рядового

медалью "За освобождение Суговушана"

Саламова Горхмаза Байрам оглу – рядового (посмертно)

медалью "За освобождение Ходжавенда"

Гадирли Эльнура Раджаб оглу – рядового (посмертно)

Мехдиева Асима Ягуб оглу – рядового (посмертно)

медалью "За освобождение Кяльбаджара"

Велизаде Ибрагима Самед оглу – лейтенанта (посмертно)

медалью "За военные заслуги"

Ахмедова Бахадыра Аллахверди оглу – полковника медицинской службы

Хазиева Самира Метлеб оглу – полковника

Исмаилова Арифа Аслан оглу – полковника-лейтенанта медицинской службы

Насибова Ильгара Камиль оглу – полковника-лейтенанта

Шукюрлю Метина Алииса оглу – полковника-лейтенанта

Рагимова Гусейна Агасен оглу – майора

Гаджиева Гаджи Фиридун оглу - старшего лейтенанта

Мусеибова Рафига Азим оглу – лейтенанта

Сулейманова Ульви Ильдырым оглу – лейтенанта

Сулейманова Нурлана Сабир оглу – гизиря

Шахвердиева Сеймура Джамиль оглу – гизиря

Яриева Махаддина Абдулла оглу – гизиря

Абдуллаева Ильяса Сейран оглу – младшего сержанта

Дибирова Рамазана Рамиловича - младшего сержанта

Салимова Рамиза Мубариз оглу – младшего сержанта

Мустафаева Рамиза Багман оглу - рядового (посмертно)

Рамазанова Рамазана Рамазан оглу – рядового

Шарифли Шарифа Сеймур оглу – рядового.