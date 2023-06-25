Награждены военнослужащие министерства обороны Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач награждены следующие военнослужащие министерства обороны Азербайджана:
орденом "Азербайджанское знамя"
Гусейнова Мунасиба Асиф оглу – старшего лейтенанта
Годжаева Агиля Баршад оглу – старшего лейтенанта
Велиева Фарида Азер оглу – старшего лейтенанта
Усублу Ислама Аладдин оглу – старшего гизиря
орденом "Рашадат" 3-й степени
Мамедова Вугара Захид оглу – майора
Рзаева Орхана Энвер оглу – старшего лейтенанта
Гусейналиева Эльвина Фазиль оглу – лейтенанта
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Бабашева Насими Магеррам оглу – полковника
Исмаилова Физули Газанфар оглу – полковника
Фарманова Эльдара Акиф оглу – майора
Ахмедова Гюльагу Али оглу – капитана
Салимова Фархада Мехман оглу – капитана
Самедли Самеда Бахтияр оглу – лейтенанта
Сулейманова Джавида Фархад оглу – гизиря
Моллаева Эльчина Заур оглу – младшего сержанта
Дошанова Нурлана Ариф оглу – рядового
медалью "За Отчизну"
Алиева Эльчина Нариман оглу – полковника юстиции
Амирова Махмуда Самед оглу – полковника
Абдуллаева Азера Узеир оглу – полковника-лейтенанта
Аязова Сахиба Сабир оглу – полковника-лейтенанта
Бабаева Саги Эльхан оглу – полковника-лейтенанта
Гусейнова Байрама Габиль оглу – майора
Абдуллаева Рамазана Сафаралы оглу – капитана
Агаева Гюльмамеда Эльшан оглу – капитана
Джавадлы Кямала Халеддин оглу – старшего лейтенанта
Акберова Джейхуна Иман оглу – старшего лейтенанта
Алибейли Шахрияра Рамиз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Азимли Джалала Салим оглу – старшего лейтенанта
Гусейнова Эльвина Лачин оглу – старшего лейтенанта
Гусейнова Кямрана Намиз оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Новрузова Мусу Джамшид оглу – старшего лейтенанта
Алиева Бабека Аскер оглу – лейтенанта (посмертно)
Мамедова Эйюба Велиаддин оглу – лейтенанта
Велизаде Ибрагима Самед оглу – лейтенанта (посмертно)
Джахангирова Турала Галамгусейн оглу – младшего лейтенанта
Гасанова Эльшада Габиль оглу – гизиря (посмертно)
Магеррамова Васифа Узеир оглу – гизиря (посмертно)
Залова Видади Низами оглу – гизиря (посмертно)
Тагиева Сабухи Гюндуз оглу – сержанта (посмертно)
Джаббарова Марлена Зейнулла оглу – младшего сержанта
Исмаилова Ниджата Бахруз оглу – младшего сержанта
Рамазанова Эльхана Эльмаровича - младшего сержанта
Байрамова Илькина Байрам оглу – рядового (посмертно)
Джавадова Рашада Фарзали оглу – рядового (посмертно)
Гамзаева Афгана Бахман оглу – рядового (посмертно)
Гусейнова Эшгина Джамиль оглу – рядового (посмертно)
Гадирли Эльнура Раджаб оглу – рядового (посмертно)
Мехтиева Асима Ягуб оглу – рядового (посмертно)
Назарова Аяза Азер оглу – рядового (посмертно)
Саламова Горхмаза Байрам оглу – рядового (посмертно)
медалью "За отвагу"
Джавадова Фахреддина Низам оглу – полковника
Гаджибалаева Рахиба Сулейман оглу – майора
Гасанова Гусейна Гасан оглу – капитана
Искендерова Сахавата Газибей оглу – капитана
Аллахвердиева Ахлимана Кямран оглу – старшего лейтенанта
Мамедова Араза Шамседдин оглу – старшего лейтенанта
Мамедзаде Талеха Сахават оглу – старшего лейтенанта
Мурадова Абубекира Магеррам оглу – старшего лейтенанта
Мирзоева Давуда Мехти оглу – лейтенанта
Бекирова Рафига Салим оглу – младшего лейтенанта
Агаева Фарида Саид оглу – старшего гизиря
Мустафаева Тарьеля Вели оглу - старшего гизиря
Абдуллаева Эльфага Везир оглу – гизиря
Абыева Гаджагу Али оглу – гизиря
Ахундова Абульфаза Нусрет оглу – гизиря
Адилова Ахсана Агасимаил оглу – гизиря
Новрузлу Мустафу Намиг оглу – гизиря
Ахмедова Хазри Вагиф оглу – младшего сержанта
Гусейнова Рахиба Рабиль оглу – младшего сержанта
Абакарова Мурада Рашид оглу – рядового
Абдуллаева Ровшана Фариз оглу – рядового
Гусейнова Хаяла Гасанага оглу – рядового
медалью "Отважный боец"
Акберова Агиля Фаяддин оглу – майора
Буньятова Исмаила Гахраман оглу – лейтенанта
Агаева Эльвина Бейляр оглу – гизиря
Баширли Санана Назим оглу – гизиря
Ахмедли Джавида Багыш оглу – гизиря
Алиева Джейхуна Фазиль оглу – гизиря
Гюльмалыева Логмана Бахтияр оглу – гизиря
Гахраманова Рашада Яшар оглу – гизиря
Фархадова Имрана Габиб оглу – сержанта
Гасанова Турала Габиль оглу – сержанта
Алыева Вюсала Юсиф оглу – младшего сержанта
Алиева Сабухи Вахид оглу – младшего сержанта
Ализаде Али Рахиб оглу – младшего сержанта
Нури Немата Шахбаз оглу – младшего сержанта
Рзаева Оруджа Энвер оглу – младшего сержанта
Закарьяева Сайяда Ульфат оглу – младшего сержанта
Балогланова Орхана Мехман оглу – рядового
Габибова Кямрана Муталлим оглу – рядового
Исаева Мурада Мовлуд оглу – рядового
Юсифова Юсифа Субхи оглу – рядового
медалью "За отличие в бою"
Агаева Бабека Бейбала оглу – майора
Шукюрова Вугара Фикрет оглу – майора
Бахшалыева Самира Вахид оглу – капитана
Гафарова Хилала Малик оглу – капитана
Бадалова Агшина Шахин оглу - старшего лейтенанта
Зохрабова Намига Аскер оглу - старшего лейтенанта
Керимова Фазиля Бахыш оглу – старшего гизиря
Мамедова Сахавата Тарлан оглу – старшего гизиря
Гусейнова Наримана Мазахир оглу – гизиря
Нагиева Эльсевера Шахвелед оглу – гизиря
Заманова Эршада Муслим оглу – гизиря
Аманова Джамшида Джебраил оглу – младшего сержанта
Бабаева Фазаила Атамоглан оглу – рядового
Ахмедова Гисмета Балахмед оглу – рядового
Гасымова Афьяддина Идаят оглу – рядового
Велиева Тугая Нуреддин оглу – рядового
Зейналова Эшгина Эхтибар оглу – рядового
медалью "За освобождение Суговушана"
Саламова Горхмаза Байрам оглу – рядового (посмертно)
медалью "За освобождение Ходжавенда"
Гадирли Эльнура Раджаб оглу – рядового (посмертно)
Мехдиева Асима Ягуб оглу – рядового (посмертно)
медалью "За освобождение Кяльбаджара"
Велизаде Ибрагима Самед оглу – лейтенанта (посмертно)
медалью "За военные заслуги"
Ахмедова Бахадыра Аллахверди оглу – полковника медицинской службы
Хазиева Самира Метлеб оглу – полковника
Исмаилова Арифа Аслан оглу – полковника-лейтенанта медицинской службы
Насибова Ильгара Камиль оглу – полковника-лейтенанта
Шукюрлю Метина Алииса оглу – полковника-лейтенанта
Рагимова Гусейна Агасен оглу – майора
Гаджиева Гаджи Фиридун оглу - старшего лейтенанта
Мусеибова Рафига Азим оглу – лейтенанта
Сулейманова Ульви Ильдырым оглу – лейтенанта
Сулейманова Нурлана Сабир оглу – гизиря
Шахвердиева Сеймура Джамиль оглу – гизиря
Яриева Махаддина Абдулла оглу – гизиря
Абдуллаева Ильяса Сейран оглу – младшего сержанта
Дибирова Рамазана Рамиловича - младшего сержанта
Салимова Рамиза Мубариз оглу – младшего сержанта
Мустафаева Рамиза Багман оглу - рядового (посмертно)
Рамазанова Рамазана Рамазан оглу – рядового
Шарифли Шарифа Сеймур оглу – рядового.