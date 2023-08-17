Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана

Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики, защите территориальной целостности страны и при выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждаются следующие военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
орденом "Флаг Азербайджана"
Ширинзаде Фируз Беюкага оглу – генерал-лейтенант
Мустафаев Илькин Айдын оглу – полковник-лейтенант
Сафаров Эльвин Сарраф оглу – полковник-лейтенант
Гулиев Анар Сади оглу – капитан
орденом "Рашадат" 2-й степени
Юнисли Зия Рауф оглу – капитан
орденом "Рашадат" 3-й степени
Гусейнов Насех Ибрагим оглу – полковник
Нагиев Мурад Тофиг оглу – полковник
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Ибрагимов Эльчин Заур оглу – генерал-лейтенант
Абузарли Натиг Захид оглу – генерал-майор
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Алиев Расул Расим оглу – полковник
Нагиев Мухаммед Биладон оглу – полковник
Рахманов Эльшан Сабир оглу – полковник
Абдуллаев Анар Ариф оглу – полковник-лейтенант
Сафиев Мубариз Мухаммед оглу – майор
медалью "За Отчизну"
Дуньямалыев Агамирза Бахман оглу – полковник
Габибов Эльнур Ариф оглу – полковник
Мирзоев Мирза Адиль оглу – полковник
Бахшиев Равиль Сабир оглу – полковник-лейтенант
Умудов Хайям Эхсан оглу – капитан 2-го ранга
Рзаев Эмин Салам оглу – капитан
медалью "За отвагу"
Пиримов Джейхун Алекбер оглу – лейтенант медицинской службы
медалью "За военные заслуги"
Аббасов Афтандиль Габиль оглу – полковник-лейтенант
Абдуллаев Руслан Мехман оглу – полковник-лейтенант
Акберов Юсиф Мурсал оглу – полковник-лейтенант
Азимова Гюльнар Бахрам гызы – полковник-лейтенант
Гулиев Эльмеддин Чингиз оглу – полковник-лейтенант
Мамедли Рахман Байрам оглу – полковник-лейтенант
Нагиев Яшар Тофиг оглу – полковник-лейтенант
Садигов Исмаил Рафаэль оглу – полковник-лейтенант
Алиев Вафадар Чингиз оглу – майор
Лазымзаде Азер Худаверди оглу – майор
Мирзоев Эльчин Джаваншир оглу – майор
Муслюмов Эльчин Гашам оглу – майор
Мамедов Джавид Юсиф оглу – капитан
Нифтуллаев Турал Джалал оглу – капитан
Салахов Рашад Маариф оглу – капитан
Самедов Этибар Ильгар оглу – капитан
Алиев Ализаде Эйюб оглу – старший лейтенант
Гусейнов Шамхал Али оглу – старший лейтенант
Гараев Тогрул Ахмед оглу – старший лейтенант
Гулиев Раван Аяр оглу – старший лейтенант
Наджафов Самир Али оглу – старший лейтенант
Рамазанов Эльвин Аллахверди оглу – старший лейтенант
Абдуллаев Вюсал Фикрет оглу – старший гизирь
Джалилова Дильшад Гасан гызы – старший гизирь
Ханбутаева Забита Фирудин гызы – старший гизирь
Микаилова Шалала Эльман гызы – старший гизирь
Исагзаде Илькин Ясин оглу – гизирь
Зейналов Магсад Асад оглу – младший гизирь
Манафов Эмиль Назим оглу – младший сержант
Гусейнов Эльнур Азер оглу – рядовой
Гусейнов Руслан Видади оглу – рядовой
Новрузлу Нихад Эльбурус оглу – рядовой.