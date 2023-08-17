Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана

Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики, защите территориальной целостности страны и при выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждаются следующие военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

орденом "Флаг Азербайджана"

Ширинзаде Фируз Беюкага оглу – генерал-лейтенант

Мустафаев Илькин Айдын оглу – полковник-лейтенант

Сафаров Эльвин Сарраф оглу – полковник-лейтенант

Гулиев Анар Сади оглу – капитан

орденом "Рашадат" 2-й степени

Юнисли Зия Рауф оглу – капитан

орденом "Рашадат" 3-й степени

Гусейнов Насех Ибрагим оглу – полковник

Нагиев Мурад Тофиг оглу – полковник

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Ибрагимов Эльчин Заур оглу – генерал-лейтенант

Абузарли Натиг Захид оглу – генерал-майор

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Алиев Расул Расим оглу – полковник

Нагиев Мухаммед Биладон оглу – полковник

Рахманов Эльшан Сабир оглу – полковник

Абдуллаев Анар Ариф оглу – полковник-лейтенант

Сафиев Мубариз Мухаммед оглу – майор

медалью "За Отчизну"

Дуньямалыев Агамирза Бахман оглу – полковник

Габибов Эльнур Ариф оглу – полковник

Мирзоев Мирза Адиль оглу – полковник

Бахшиев Равиль Сабир оглу – полковник-лейтенант

Умудов Хайям Эхсан оглу – капитан 2-го ранга

Рзаев Эмин Салам оглу – капитан

медалью "За отвагу"

Пиримов Джейхун Алекбер оглу – лейтенант медицинской службы

медалью "За военные заслуги"

Аббасов Афтандиль Габиль оглу – полковник-лейтенант

Абдуллаев Руслан Мехман оглу – полковник-лейтенант

Акберов Юсиф Мурсал оглу – полковник-лейтенант

Азимова Гюльнар Бахрам гызы – полковник-лейтенант

Гулиев Эльмеддин Чингиз оглу – полковник-лейтенант

Мамедли Рахман Байрам оглу – полковник-лейтенант

Нагиев Яшар Тофиг оглу – полковник-лейтенант

Садигов Исмаил Рафаэль оглу – полковник-лейтенант

Алиев Вафадар Чингиз оглу – майор

Лазымзаде Азер Худаверди оглу – майор

Мирзоев Эльчин Джаваншир оглу – майор

Муслюмов Эльчин Гашам оглу – майор

Мамедов Джавид Юсиф оглу – капитан

Нифтуллаев Турал Джалал оглу – капитан

Салахов Рашад Маариф оглу – капитан

Самедов Этибар Ильгар оглу – капитан

Алиев Ализаде Эйюб оглу – старший лейтенант

Гусейнов Шамхал Али оглу – старший лейтенант

Гараев Тогрул Ахмед оглу – старший лейтенант

Гулиев Раван Аяр оглу – старший лейтенант

Наджафов Самир Али оглу – старший лейтенант

Рамазанов Эльвин Аллахверди оглу – старший лейтенант

Абдуллаев Вюсал Фикрет оглу – старший гизирь

Джалилова Дильшад Гасан гызы – старший гизирь

Ханбутаева Забита Фирудин гызы – старший гизирь

Микаилова Шалала Эльман гызы – старший гизирь

Исагзаде Илькин Ясин оглу – гизирь

Зейналов Магсад Асад оглу – младший гизирь

Манафов Эмиль Назим оглу – младший сержант

Гусейнов Эльнур Азер оглу – рядовой

Гусейнов Руслан Видади оглу – рядовой

Новрузлу Нихад Эльбурус оглу – рядовой.