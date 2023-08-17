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Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана

Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Армия
17 августа 2023 г. 15:15
Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана

Награждены военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики, защите территориальной целостности страны и при выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждаются следующие военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

орденом "Флаг Азербайджана"

Ширинзаде Фируз Беюкага оглу – генерал-лейтенант

Мустафаев Илькин Айдын оглу – полковник-лейтенант

Сафаров Эльвин Сарраф оглу – полковник-лейтенант

Гулиев Анар Сади оглу – капитан

орденом "Рашадат" 2-й степени

Юнисли Зия Рауф оглу – капитан

орденом "Рашадат" 3-й степени

Гусейнов Насех Ибрагим оглу – полковник

Нагиев Мурад Тофиг оглу – полковник

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Ибрагимов Эльчин Заур оглу – генерал-лейтенант

Абузарли Натиг Захид оглу – генерал-майор

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Алиев Расул Расим оглу – полковник

Нагиев Мухаммед Биладон оглу – полковник

Рахманов Эльшан Сабир оглу – полковник

Абдуллаев Анар Ариф оглу – полковник-лейтенант

Сафиев Мубариз Мухаммед оглу – майор

медалью "За Отчизну"

Дуньямалыев Агамирза Бахман оглу – полковник

Габибов Эльнур Ариф оглу – полковник

Мирзоев Мирза Адиль оглу – полковник

Бахшиев Равиль Сабир оглу – полковник-лейтенант

Умудов Хайям Эхсан оглу – капитан 2-го ранга

Рзаев Эмин Салам оглу – капитан

медалью "За отвагу"

Пиримов Джейхун Алекбер оглу – лейтенант медицинской службы

медалью "За военные заслуги"

Аббасов Афтандиль Габиль оглу – полковник-лейтенант

Абдуллаев Руслан Мехман оглу – полковник-лейтенант

Акберов Юсиф Мурсал оглу – полковник-лейтенант

Азимова Гюльнар Бахрам гызы – полковник-лейтенант

Гулиев Эльмеддин Чингиз оглу – полковник-лейтенант

Мамедли Рахман Байрам оглу – полковник-лейтенант

Нагиев Яшар Тофиг оглу – полковник-лейтенант

Садигов Исмаил Рафаэль оглу – полковник-лейтенант

Алиев Вафадар Чингиз оглу – майор

Лазымзаде Азер Худаверди оглу – майор

Мирзоев Эльчин Джаваншир оглу – майор

Муслюмов Эльчин Гашам оглу – майор

Мамедов Джавид Юсиф оглу – капитан

Нифтуллаев Турал Джалал оглу – капитан

Салахов Рашад Маариф оглу – капитан

Самедов Этибар Ильгар оглу – капитан

Алиев Ализаде Эйюб оглу – старший лейтенант

Гусейнов Шамхал Али оглу – старший лейтенант

Гараев Тогрул Ахмед оглу – старший лейтенант

Гулиев Раван Аяр оглу – старший лейтенант

Наджафов Самир Али оглу – старший лейтенант

Рамазанов Эльвин Аллахверди оглу – старший лейтенант

Абдуллаев Вюсал Фикрет оглу – старший гизирь

Джалилова Дильшад Гасан гызы – старший гизирь

Ханбутаева Забита Фирудин гызы – старший гизирь

Микаилова Шалала Эльман гызы – старший гизирь

Исагзаде Илькин Ясин оглу – гизирь

Зейналов Магсад Асад оглу – младший гизирь

Манафов Эмиль Назим оглу – младший сержант

Гусейнов Эльнур Азер оглу – рядовой

Гусейнов Руслан Видади оглу – рядовой

Новрузлу Нихад Эльбурус оглу – рядовой.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI

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