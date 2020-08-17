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Награждены военнослужащие Госпогранслужбы

Награждены военнослужащие Госпогранслужбы ​​​​​​​Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников государственной пограничной службы
Армия
17 августа 2020 г. 16:13
Награждены военнослужащие Госпогранслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, согласно документу, за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждены следующие военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Халилова Аббаса Султан оглу – генерал-лейтенанта

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Алекберова Азада Гачай оглу – генерал-лейтенанта

Гусейнова Мехмана Алиюсиф оглу – полковника

Мурадова Асифа Ахмедага оглу – полковника

Нагиева Мурада Тофиг оглу – полковника

Ширинова Азера Алиюсиф оглу – полковника

медалью "За Отчизну"

Бабаева Бахмана Рза оглу – полковника

Алиева Ниязи Сулейман оглу – полковника

Алиева Руслана Новруз оглу – полковника

Рагимова Рашада Манаф оглу – полковника

Саламова Самира Акиф оглу – полковника

Тагиева Бахруза Сабир оглу – полковника

Умарова Физули Мухаммед оглу – полковника-лейтенанта

Гайбалыева Вюсала Иншаллах оглу – майора

Сафарова Эльчина Рауф оглу – майора

Бабанлы Нурали Салим оглу – старшего лейтенанта

медалью "За отвагу"

Мамедова Нахида Мамед оглу – полковника

Нагиева Вели Юсиф оглу – полковника

Нифтуллаева Заура Рашид оглу – полковника

Мехдиева Илькина Гусейн оглу – майора

Мамедзаде Омара Абульфаз оглу – старшего лейтенанта

Юнисли Зию Рауф оглу – старшего лейтенанта

Гасымова Мирагу Хафиз оглу – младшего прапорщика

Муршудова Аждара Сардар оглу – младшего прапорщика

медалью "За военные заслуги"

Алиева Халида Вахид оглу – полковника

Хасиева Руслана Маис оглу – полковника

Мамедова Эйюба Вели оглу – полковника

Гасымова Юсифа Шамиль оглу – полковника

Байрамова Зафара Аббас оглу – полковника-лейтенанта

Меликова Вугара Сафар оглу – полковника-лейтенанта

Мирзалиева Рауфа Вагиф оглу – полковника-лейтенанта

Мурадова Сеймура Нуреддин оглу – полковника-лейтенанта

Оруджева Ровшана Идрис оглу – полковника-лейтенанта

Асланова Аслана Магеррам оглу – майора

Бахшалиева Руфата Айдын оглу – майора

Гасанова Эльмира Мирджалил оглу – майора

Халилова Асада Адиль оглу – майора

Малахова Фуада Вагиф оглу – майора

Мамедзаде Джавида Насир оглу – капитана юстиции

Шукюрова Махмуда Сабир оглу – капитана

Ахмедли Гусейна Ариф оглу – старшего лейтенанта

Гусейнли Нурлана Юсиф оглу – старшего лейтенанта

Манафова Эльнура Эльсевер оглу – старшего лейтенанта

Юсифова Эльнура Габиль оглу – старшего лейтенанта

Алиева Этибара Расул оглу – прапорщика

Гулиева Джехуна Рауф оглу – младшего прапорщика

Мамедова Асифа Фархад оглу – младшего прапорщика.

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