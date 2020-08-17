Награждены военнослужащие Госпогранслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной пограничной службы.
Как сообщает Report, согласно документу, за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждены следующие военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Халилова Аббаса Султан оглу – генерал-лейтенанта
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Алекберова Азада Гачай оглу – генерал-лейтенанта
Гусейнова Мехмана Алиюсиф оглу – полковника
Мурадова Асифа Ахмедага оглу – полковника
Нагиева Мурада Тофиг оглу – полковника
Ширинова Азера Алиюсиф оглу – полковника
медалью "За Отчизну"
Бабаева Бахмана Рза оглу – полковника
Алиева Ниязи Сулейман оглу – полковника
Алиева Руслана Новруз оглу – полковника
Рагимова Рашада Манаф оглу – полковника
Саламова Самира Акиф оглу – полковника
Тагиева Бахруза Сабир оглу – полковника
Умарова Физули Мухаммед оглу – полковника-лейтенанта
Гайбалыева Вюсала Иншаллах оглу – майора
Сафарова Эльчина Рауф оглу – майора
Бабанлы Нурали Салим оглу – старшего лейтенанта
медалью "За отвагу"
Мамедова Нахида Мамед оглу – полковника
Нагиева Вели Юсиф оглу – полковника
Нифтуллаева Заура Рашид оглу – полковника
Мехдиева Илькина Гусейн оглу – майора
Мамедзаде Омара Абульфаз оглу – старшего лейтенанта
Юнисли Зию Рауф оглу – старшего лейтенанта
Гасымова Мирагу Хафиз оглу – младшего прапорщика
Муршудова Аждара Сардар оглу – младшего прапорщика
медалью "За военные заслуги"
Алиева Халида Вахид оглу – полковника
Хасиева Руслана Маис оглу – полковника
Мамедова Эйюба Вели оглу – полковника
Гасымова Юсифа Шамиль оглу – полковника
Байрамова Зафара Аббас оглу – полковника-лейтенанта
Меликова Вугара Сафар оглу – полковника-лейтенанта
Мирзалиева Рауфа Вагиф оглу – полковника-лейтенанта
Мурадова Сеймура Нуреддин оглу – полковника-лейтенанта
Оруджева Ровшана Идрис оглу – полковника-лейтенанта
Асланова Аслана Магеррам оглу – майора
Бахшалиева Руфата Айдын оглу – майора
Гасанова Эльмира Мирджалил оглу – майора
Халилова Асада Адиль оглу – майора
Малахова Фуада Вагиф оглу – майора
Мамедзаде Джавида Насир оглу – капитана юстиции
Шукюрова Махмуда Сабир оглу – капитана
Ахмедли Гусейна Ариф оглу – старшего лейтенанта
Гусейнли Нурлана Юсиф оглу – старшего лейтенанта
Манафова Эльнура Эльсевер оглу – старшего лейтенанта
Юсифова Эльнура Габиль оглу – старшего лейтенанта
Алиева Этибара Расул оглу – прапорщика
Гулиева Джехуна Рауф оглу – младшего прапорщика
Мамедова Асифа Фархад оглу – младшего прапорщика.