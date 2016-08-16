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    Награждены военнослужащие и работники Государственной пограничной службы - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Государственной пограничной службы награждаются следующие военнослужащие и работники Государственной пограничной службы:

    орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

    Тагиев Расул Афиг оглу – полковник

    орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Ширин-заде Фируз Беюкага оглу – генерал-майор

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Багиров Рамин Сабир оглу – полковник

    Годжаев Багир Ибрагим оглу – полковник

    Магеррамов Агшин Рамиз оглу – полковник

    медалью "За Родину"

    Мамедов Араз Мамед оглу – генерал-майор

    Мамедов Бахшали Муса оглу – полковник

    Омаров Барат Байрам оглу – полковник

    Агаев Зияд Балакерим оглу – капитан 2-го ранга

    Гасанов Руслан Исмаил оглу – полковник-лейтенант

    Гусейнов Аяз Авез оглу - полковник-лейтенант

    Мамишов Эмиль Аббас оглу - полковник-лейтенант

    Ахмедов Мирсадиг Гусейн оглу – майор

    Алиев Эльнур Абуталыб оглу – майор

    Гурбанов Бабек Вахид оглу – майор

    Халилли Фуад Солтанали оглу – капитан

    Халилов Джамиль Джалил оглу – капитан

    Гаджиев Парвин Александр оглу – старший лейтенант

    медалью "За отвагу"

    Таги-заде Фархад Сабир оглу – генерал-лейтенант

    Бабаев Агиль Иншаллах оглу – полковник

    Гахраманов Фахреддин Сары оглу – полковник

    Мамедов Фаиг Гамзаага оглу – полковник

    Мамедов Агиль Гурбеддин оглу – полковник-лейтенант

    Зейналов Эльдениз Хады оглу – полковник-лейтенант

    Алекберов Бабек Мурсал оглу – капитан

    Султанов Вюсал Эйнулла оглу – капитан

    Гаджиев Теймур Адалят оглу – лейтенант

    Нифтуллаев Васид Садиг оглу – старший прапорщик

    медалью "За военные заслуги"

    Абдуллаев Шаиг Халил оглу – полковник

    Абузерли Натиг Захид оглу – полковник

    Джалилов Тахир Мирза оглу – полковник

    Абдуллаев Рауф Теймур оглу – полковник-лейтенант

    Алыев Амираслан Мамед оглу – полковник-лейтенант

    Бабаев Фамиль Гафар оглу – полковник-лейтенант

    Алекберов Чингиз Адиль оглу – полковник-лейтенант

    Алиев Анар Сурхай оглу – полковник-лейтенант

    Гасымов Заур Бекир оглу – полковник-лейтенант

    Юсиф-заде Кянан Рафаэль оглу – полковник-лейтенант медицинской службы

    Асадзаде Асад Октай оглу – майор

    Гюльмамедов Асиф Гияс оглу – майор

    Мамедов Джавид Халид оглу – майор

    Мамедов Узеир Сахиб оглу – майор

    Набиев Джейхун Гасан оглу – майор

    Пириева Алия Али гызы – майор

    Дадашов Намиг Неймат оглу – капитан

    Гасанов Ровшан Габиль оглу – старший лейтенант

    Сафаров Заур Сарраф оглу – старший лейтенант

    Тагиев Эльнур Айдын оглу – старший лейтенант

    Умудов Хайям Эхсан оглу – старший лейтенант

    Аббаслы Мурад Видади оглу – лейтенант

    Аббасов Аслан Абиль оглу – лейтенант

    Алиев Алекбер Рауф оглу – лейтенант

    Таиров Исмаил Ализаде оглу – лейтенант

    Заманов Вугар Аллахверди оглу – старший сержант

    медалью "Терегги"

    Гулиев Эльчин Сахиб оглу. 




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