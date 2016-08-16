Награждены военнослужащие и работники Государственной пограничной службы - СПИСОК

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как передает Report, за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Государственной пограничной службы награждаются следующие военнослужащие и работники Государственной пограничной службы:
орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Тагиев Расул Афиг оглу – полковник
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Ширин-заде Фируз Беюкага оглу – генерал-майор
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Багиров Рамин Сабир оглу – полковник
Годжаев Багир Ибрагим оглу – полковник
Магеррамов Агшин Рамиз оглу – полковник
медалью "За Родину"
Мамедов Араз Мамед оглу – генерал-майор
Мамедов Бахшали Муса оглу – полковник
Омаров Барат Байрам оглу – полковник
Агаев Зияд Балакерим оглу – капитан 2-го ранга
Гасанов Руслан Исмаил оглу – полковник-лейтенант
Гусейнов Аяз Авез оглу - полковник-лейтенант
Мамишов Эмиль Аббас оглу - полковник-лейтенант
Ахмедов Мирсадиг Гусейн оглу – майор
Алиев Эльнур Абуталыб оглу – майор
Гурбанов Бабек Вахид оглу – майор
Халилли Фуад Солтанали оглу – капитан
Халилов Джамиль Джалил оглу – капитан
Гаджиев Парвин Александр оглу – старший лейтенант
медалью "За отвагу"
Таги-заде Фархад Сабир оглу – генерал-лейтенант
Бабаев Агиль Иншаллах оглу – полковник
Гахраманов Фахреддин Сары оглу – полковник
Мамедов Фаиг Гамзаага оглу – полковник
Мамедов Агиль Гурбеддин оглу – полковник-лейтенант
Зейналов Эльдениз Хады оглу – полковник-лейтенант
Алекберов Бабек Мурсал оглу – капитан
Султанов Вюсал Эйнулла оглу – капитан
Гаджиев Теймур Адалят оглу – лейтенант
Нифтуллаев Васид Садиг оглу – старший прапорщик
медалью "За военные заслуги"
Абдуллаев Шаиг Халил оглу – полковник
Абузерли Натиг Захид оглу – полковник
Джалилов Тахир Мирза оглу – полковник
Абдуллаев Рауф Теймур оглу – полковник-лейтенант
Алыев Амираслан Мамед оглу – полковник-лейтенант
Бабаев Фамиль Гафар оглу – полковник-лейтенант
Алекберов Чингиз Адиль оглу – полковник-лейтенант
Алиев Анар Сурхай оглу – полковник-лейтенант
Гасымов Заур Бекир оглу – полковник-лейтенант
Юсиф-заде Кянан Рафаэль оглу – полковник-лейтенант медицинской службы
Асадзаде Асад Октай оглу – майор
Гюльмамедов Асиф Гияс оглу – майор
Мамедов Джавид Халид оглу – майор
Мамедов Узеир Сахиб оглу – майор
Набиев Джейхун Гасан оглу – майор
Пириева Алия Али гызы – майор
Дадашов Намиг Неймат оглу – капитан
Гасанов Ровшан Габиль оглу – старший лейтенант
Сафаров Заур Сарраф оглу – старший лейтенант
Тагиев Эльнур Айдын оглу – старший лейтенант
Умудов Хайям Эхсан оглу – старший лейтенант
Аббаслы Мурад Видади оглу – лейтенант
Аббасов Аслан Абиль оглу – лейтенант
Алиев Алекбер Рауф оглу – лейтенант
Таиров Исмаил Ализаде оглу – лейтенант
Заманов Вугар Аллахверди оглу – старший сержант
медалью "Терегги"
Гулиев Эльчин Сахиб оглу.
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