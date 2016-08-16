Награждены военнослужащие и работники Государственной пограничной службы - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

16 августа, 2016 17:38

https://report.az/storage/news/60926ca19c94d52e8a8fc56712e1a23d/35446526-7c46-49f2-99d0-292ac4c16e41_292.jpg Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как передает Report, за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Государственной пограничной службы награждаются следующие военнослужащие и работники Государственной пограничной службы: орденом "За службу Отечеству" 1-й степени Тагиев Расул Афиг оглу – полковник орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Ширин-заде Фируз Беюкага оглу – генерал-майор орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Багиров Рамин Сабир оглу – полковник Годжаев Багир Ибрагим оглу – полковник Магеррамов Агшин Рамиз оглу – полковник медалью "За Родину" Мамедов Араз Мамед оглу – генерал-майор Мамедов Бахшали Муса оглу – полковник Омаров Барат Байрам оглу – полковник Агаев Зияд Балакерим оглу – капитан 2-го ранга Гасанов Руслан Исмаил оглу – полковник-лейтенант Гусейнов Аяз Авез оглу - полковник-лейтенант Мамишов Эмиль Аббас оглу - полковник-лейтенант Ахмедов Мирсадиг Гусейн оглу – майор Алиев Эльнур Абуталыб оглу – майор Гурбанов Бабек Вахид оглу – майор Халилли Фуад Солтанали оглу – капитан Халилов Джамиль Джалил оглу – капитан Гаджиев Парвин Александр оглу – старший лейтенант медалью "За отвагу" Таги-заде Фархад Сабир оглу – генерал-лейтенант Бабаев Агиль Иншаллах оглу – полковник Гахраманов Фахреддин Сары оглу – полковник Мамедов Фаиг Гамзаага оглу – полковник Мамедов Агиль Гурбеддин оглу – полковник-лейтенант Зейналов Эльдениз Хады оглу – полковник-лейтенант Алекберов Бабек Мурсал оглу – капитан Султанов Вюсал Эйнулла оглу – капитан Гаджиев Теймур Адалят оглу – лейтенант Нифтуллаев Васид Садиг оглу – старший прапорщик медалью "За военные заслуги" Абдуллаев Шаиг Халил оглу – полковник Абузерли Натиг Захид оглу – полковник Джалилов Тахир Мирза оглу – полковник Абдуллаев Рауф Теймур оглу – полковник-лейтенант Алыев Амираслан Мамед оглу – полковник-лейтенант Бабаев Фамиль Гафар оглу – полковник-лейтенант Алекберов Чингиз Адиль оглу – полковник-лейтенант Алиев Анар Сурхай оглу – полковник-лейтенант Гасымов Заур Бекир оглу – полковник-лейтенант Юсиф-заде Кянан Рафаэль оглу – полковник-лейтенант медицинской службы Асадзаде Асад Октай оглу – майор Гюльмамедов Асиф Гияс оглу – майор Мамедов Джавид Халид оглу – майор Мамедов Узеир Сахиб оглу – майор Набиев Джейхун Гасан оглу – майор Пириева Алия Али гызы – майор Дадашов Намиг Неймат оглу – капитан Гасанов Ровшан Габиль оглу – старший лейтенант Сафаров Заур Сарраф оглу – старший лейтенант Тагиев Эльнур Айдын оглу – старший лейтенант Умудов Хайям Эхсан оглу – старший лейтенант Аббаслы Мурад Видади оглу – лейтенант Аббасов Аслан Абиль оглу – лейтенант Алиев Алекбер Рауф оглу – лейтенант Таиров Исмаил Ализаде оглу – лейтенант Заманов Вугар Аллахверди оглу – старший сержант медалью "Терегги" Гулиев Эльчин Сахиб оглу.







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