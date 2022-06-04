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Награждены азербайджанские военные пилоты, участвовавшие в Teknofest

Награждены азербайджанские военные пилоты, участвовавшие в Teknofest Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наградил военнослужащих Азербайджанской армии, принявших активное участие в организации и проведении аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Azerbaijan.
Армия
4 июня 2022 г. 14:12
Награждены азербайджанские военные пилоты, участвовавшие в Teknofest

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наградил военнослужащих Азербайджанской армии, принявших активное участие в организации и проведении аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Azerbaijan.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что совместные полеты военных летчиков Азербайджана и Турции, выступления спецназа ВМС, а также современная военная техника, представленная в павильоне Министерства обороны, вызвали большой интерес у посетителей фестиваля.

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Версия на азербайджанском языке "Teknofest"də iştirak edən Azərbaycanın hərbi pilotları mükafatlandırılıb

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