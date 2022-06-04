Награждены азербайджанские военные пилоты, участвовавшие в Teknofest

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наградил военнослужащих Азербайджанской армии, принявших активное участие в организации и проведении аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Azerbaijan.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наградил военнослужащих Азербайджанской армии, принявших активное участие в организации и проведении аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest Azerbaijan.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что совместные полеты военных летчиков Азербайджана и Турции, выступления спецназа ВМС, а также современная военная техника, представленная в павильоне Министерства обороны, вызвали большой интерес у посетителей фестиваля.