​Награждена группа военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел.

Как отмечает Report, согласно распоряжению, по случаю 23-ей годовщины создания Внутренних войск Азербайджанской Республики за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленную храбрость в боях, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач награждаются:



Медалью "За Родину"



Агаев Мазахир Тельман оглу - полковник



Гусейнов Насир Джаваншир оглу - полковник





Медалью "За отвагу"





Байрамов Сахавет Аллахверди оглу - солдат (посмертно)





Медалью "За военные заслуги"





Демиров Рустам Надир оглу - полковник



Исмайлов Расим Джамиль оглу - полковник



Назаров Захид Гулам оглу - полковник



Агаев Солтан Мамедшах оглу - полковник-лейтенант



Бахшыев Фархад Тофиг оглу - полковник-лейтенант



Балаев Малик Берия оглу - полковник-лейтенант медицинской службы



Джафаров Асаф Гюндуз оглу - полковник-лейтенант



Джафаров Игбал Гияс оглу - полковник-лейтенант



Гейдаров Шамсаддин Сафтар оглу - полковник-лейтенант медицинской службы



Гусейнов Эльбрус Фейзулла оглу - полковник-лейтенант



Махмудов Эльман Джахандар оглу - полковник-лейтенант



Мамедов Акиф Исмаил оглу - полковник-лейтенант



Нагиев Айдын Шахин оглу - полковник-лейтенант



Рустамов Фаиг Самандар оглу - полковник-лейтенант



Сохраби Араз Абдулла оглу - полковник-лейтенант



Гусейнов Азер Тевеккюль оглу - майор



Мамедов Рашадат Сафаралы оглу - майор



Мамедов Эльшан Таги оглу - майор



Рагимов Зейнал Амирхан оглу - майор



Масталиев Насими Айдын оглу - капитан



Гулиев Натиг Вели оглу - старший прапорщик



Гафуров Рустам Касимович - прапорщик.