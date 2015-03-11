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    ​Награждена группа военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел.

    Как отмечает Report, согласно распоряжению, по случаю 23-ей годовщины создания Внутренних войск Азербайджанской Республики за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленную храбрость в боях, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач награждаются:


    Медалью "За Родину"

    Агаев Мазахир Тельман оглу - полковник

    Гусейнов Насир Джаваншир оглу - полковник


    Медалью "За отвагу"


    Байрамов Сахавет Аллахверди оглу - солдат (посмертно)


    Медалью "За военные заслуги"


    Демиров Рустам Надир оглу - полковник

    Исмайлов Расим Джамиль оглу - полковник

    Назаров Захид Гулам оглу - полковник

    Агаев Солтан Мамедшах оглу - полковник-лейтенант

    Бахшыев Фархад Тофиг оглу - полковник-лейтенант

    Балаев Малик Берия оглу - полковник-лейтенант медицинской службы

    Джафаров Асаф Гюндуз оглу - полковник-лейтенант

    Джафаров Игбал Гияс оглу - полковник-лейтенант

    Гейдаров Шамсаддин Сафтар оглу - полковник-лейтенант медицинской службы

    Гусейнов Эльбрус Фейзулла оглу - полковник-лейтенант

    Махмудов Эльман Джахандар оглу - полковник-лейтенант

    Мамедов Акиф Исмаил оглу - полковник-лейтенант

    Нагиев Айдын Шахин оглу - полковник-лейтенант

    Рустамов Фаиг Самандар оглу - полковник-лейтенант

    Сохраби Араз Абдулла оглу - полковник-лейтенант

    Гусейнов Азер Тевеккюль оглу - майор

    Мамедов Рашадат Сафаралы оглу - майор

    Мамедов Эльшан Таги оглу - майор

    Рагимов Зейнал Амирхан оглу - майор

    Масталиев Насими Айдын оглу - капитан

    Гулиев Натиг Вели оглу - старший прапорщик

    Гафуров Рустам Касимович - прапорщик.

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