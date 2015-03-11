​Награждена группа военнослужащих Внутренних войск - СПИСОК

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел.
Как отмечает Report, согласно распоряжению, по случаю 23-ей годовщины создания Внутренних войск Азербайджанской Республики за участие в обеспечении территориальной целостности государства, проявленную храбрость в боях, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач награждаются:
Медалью "За Родину"
Агаев Мазахир Тельман оглу - полковник
Гусейнов Насир Джаваншир оглу - полковник
Медалью "За отвагу"
Байрамов Сахавет Аллахверди оглу - солдат (посмертно)
Медалью "За военные заслуги"
Демиров Рустам Надир оглу - полковник
Исмайлов Расим Джамиль оглу - полковник
Назаров Захид Гулам оглу - полковник
Агаев Солтан Мамедшах оглу - полковник-лейтенант
Бахшыев Фархад Тофиг оглу - полковник-лейтенант
Балаев Малик Берия оглу - полковник-лейтенант медицинской службы
Джафаров Асаф Гюндуз оглу - полковник-лейтенант
Джафаров Игбал Гияс оглу - полковник-лейтенант
Гейдаров Шамсаддин Сафтар оглу - полковник-лейтенант медицинской службы
Гусейнов Эльбрус Фейзулла оглу - полковник-лейтенант
Махмудов Эльман Джахандар оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Акиф Исмаил оглу - полковник-лейтенант
Нагиев Айдын Шахин оглу - полковник-лейтенант
Рустамов Фаиг Самандар оглу - полковник-лейтенант
Сохраби Араз Абдулла оглу - полковник-лейтенант
Гусейнов Азер Тевеккюль оглу - майор
Мамедов Рашадат Сафаралы оглу - майор
Мамедов Эльшан Таги оглу - майор
Рагимов Зейнал Амирхан оглу - майор
Масталиев Насими Айдын оглу - капитан
Гулиев Натиг Вели оглу - старший прапорщик
Гафуров Рустам Касимович - прапорщик.
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