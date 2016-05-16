Награды военнослужащих, получивших посмертно звание Национального героя Азербайджана, вручены членам их семей

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 19 апреля 2016 года за особые заслуги в сохранении целостности страны и личное мужество в ходе выполнения боевого задания полковник-лейтенант Мирзоев Мурад Тельман оглу и майор Иманов Самид Гюльага оглу посмертно получили звание Национального героя Азербайджана.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

По информации, 16 мая при участии руководящего состава минобороны семьям этих военнослужащих были вручены медали "Золотая звезда". На церемонии вручения выступил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, который выразил соболезнования семьям шехидов. Он подчеркнул, что память шехидов будет вечно жить в памяти нашего народа.

З.Гасанов вручил удостоверение Национального героя Азербайджана супруге полковник-лейтенанта Мирзоева Мурада Физзе Мирзоевой и повесил медаль "Золотая звезда" на грудь 7-летнего сына героя.

Затем удостоверение Национального героя и медаль "Золотая звезда" были вручены отцу Самида Иманова Гюльаге Иманову.

Члены семей национальных героев выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству минобороны.

В завершение была сделана памятная фотография.