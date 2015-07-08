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    ​Наджмеддин Садыков встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии

    Стороны обсудили связи в военной, военно-технической областях, коснулись представляющих взаимный интерес вопросов

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 8 июля первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией, возглавляемой председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергеем Гурулевым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Стороны обсудили связи в военной, военно-технической областях, коснулись представляющих взаимный интерес вопросов. 

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