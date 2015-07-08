​Наджмеддин Садыков встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии

Стороны обсудили связи в военной, военно-технической областях, коснулись представляющих взаимный интерес вопросов

8 июля, 2015 18:05

https://report.az/storage/news/067d35ff685865ae6dcff00238f284e6/25c36dfc-192f-49fc-b9a3-fdabb5e4d320_292.jpg Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 8 июля первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией, возглавляемой председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергеем Гурулевым. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. Стороны обсудили связи в военной, военно-технической областях, коснулись представляющих взаимный интерес вопросов.

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