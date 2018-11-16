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    Наджмеддин Садыков провел совещание по итогам командно-штабных военных игр

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков провел совещание по итогам командно-штабных военных игр (КШВИ).

    Как сообщили Report в министерстве обороны, проанализировав итоги военных игр, начальник Генерального штаба отметил, что было успешно проверено и усовершенствовано взаимодействие штабов и пунктов управления в ходе различных войсковых операций.

    Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул, что по поручению министра обороны, в ходе командно-штабных военных игр основное внимание было уделено использованию новейшей, в том числе космической технологии, и впервые в полном объеме была применена автоматизированная система управления войсками.

    Начальник Генерального штаба отметил, что в ходе военных игр были достигнуты все поставленные цели в организации взаимодействия войск, а личный состав продемонстрировал высокие знания, навыки, умения и профессионализм в решении задач.

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