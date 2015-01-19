​Наджмеддин Садыгов примет участие на совещании НАТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыгов по приглашению председателя Военного комитета НАТО, генерала Кнута Бартельса отправился в Брюссель. Он примет участие на заседании альянса, который состоится 21 января в Брюсселе.

Об этом агентству Report заявили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана. На заседании начальников штабов, участвующих в программе НАТО "Решительная помощь", будут обсуждаться вопросы, связанные с политической ситуацией в Афганистане, изменением оперативной обстановки, влиянием этих факторов на силы национальной безопасности Афганистана и другие вопросы.