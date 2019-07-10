Наджмеддин Садыков встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе - ВИДЕО

10 июля первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Тодом Уолтерсом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Приветствуя гостя, генерал-полковник Н.Садыков поздравил его с назначением на новую должность и пожелал успехов.

Говоря о 25-летнем устойчивом сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, начальник Генерального штаба отметил развитие этих отношений, деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и вклад, вносимый нашей страной в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Н.Садыков, высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, генерал Т.Уолтерс особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Генерал Т.Уолтерс, отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.

В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.