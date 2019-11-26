Наджмеддин Садыков: Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России

Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков заявил на встрече с делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым.

Подчеркнув, что между министерствами обороны Азербайджана и России подписан план двустороннего сотрудничества на 2020-й год, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что количество мероприятий, охватывающих различные сферы военной области, увеличилось.

Генерал армии В.Герасимов, также отметив, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.