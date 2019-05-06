Обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью - ВИДЕО

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 6 мая с находящимся с официальным визитом в нашей стране начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, белорусская делегация, посетив могилы наших героических сынов Родины в Аллее шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила к ним венки и цветы. Гости также посетили памятник дважды Герою Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову и возложили цветы.

Затем в Генеральном штабе состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были озвучены гимны двух стран. Согласно протоколу гость оставил запись в "Книге почета".

Между начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил двух стран состоялась встреча в расширенном составе.

Приветствуя гостей, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул, что близкие дружеские отношения глав государств опираются на основанные на взаимном доверии древние исторические и искренние традиции. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью во всех областях, в том числе в военной сфере. Имеется большой потенциал для развития азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, Н.Садыков напомнил, что вследствие армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, продолжающегося долгие годы, 20 процентов территории Азербайджана остаются оккупированными до сих пор, более одного миллиона наших соотечественников изгнаны со своих родных земель. Этот конфликт является основной угрозой региональной стабильности. Мы уверены, что Республика Беларусь будет и впредь поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования этого конфликта.

Генерал-полковник Н.Садыков, вспомнив представителя белорусского народа, Национального героя Азербайджана, майора Анатолия Давидовича, погибшего, проявив невиданное мужество в боях за территориальную целостность нашей страны, особо отметил, что наш народ всегда с уважением чтит его память.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, генерал-майор О.Белоконев подчеркнул важность этих встреч и расширения взаимных связей в укреплении азербайджано-белорусских отношений.

Гость, отметив, что в основе нашего сотрудничества лежат дружеские отношения между главами государств, еще раз довел до внимания, что Беларусь поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместных действий в сфере военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, организации взаимных визитов экспертов, проведение совместных военных учений с участием подразделений армий двух стран и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посетив Центральный командный пункт, гости ознакомились с созданными здесь условиями.