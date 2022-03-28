Пашинян подлизывается к России - армянские пилоты будут бомбить Украину

"Армения передала России свои истребители для использования против Украины. Хотя Армения утверждала, что купила эти самолеты у России, изначально была информация о том, что Су-30 были подарены ей. Вполне возможно, что Россия, воюющая в Украине, теперь воз

"Армения передала России свои истребители для использования против Украины. Хотя Армения утверждала, что купила эти самолеты у России, изначально была информация о том, что Су-30 были подарены ей. Вполне возможно, что Россия, воюющая в Украине, теперь возвращает эти самолеты".

Об этом Report заявил политический комментатор Асиф Нариманлы.

По его словам, Россия возможно столкнулась с серьезной проблемой относительно военной техники: "Армянской стороне не может возразить России. Военно-техническое обеспечение армянской армии всецело зависит от России. И если Армения не предоставит того, в чем сейчас нуждается Москва, это может в будущем сказаться на поставках вооружения. То, что самолетами будут управлять армянские пилоты, также объясняется намерением правительства Пашиняна способствовать российской агрессии на Украине и получить дивиденды у Москвы. Подобные “маневры” нынешней власти Армении наблюдаются не впервые. Одним из примеров является то, что Пашинян, пришедший к власти при поддержке западных центров, развил вектор сближения с Россией, ускорил этот процесс после последних выборов. Пашинян, который сейчас говорит о своем желании интегрироваться в Запад, в реальности способствует оккупационному вторжению России. И это соответствует вектору армянских властей на доминирование во внешнеполитическом курсе двойной игры после Второй Карабахской войны".

Эксперт отметил, что после нападения России на Украину позиция Армении особенно выделяется: "Официальный Ереван старается максимально соблюдать нейтралитет, избегает участия в процессе гуманитарной помощи, поддерживает признание “независимости” сепаратистов в Украине посредством политических экспертов. Она организовывает митинги, акции поддержки участия в войне на стороне России различных групп. Сомнений нет, что они управляются непосредственно властями.

Естественно, всем интересно, какую позицию на этот раз займет западный мир во главе с США. Было предупреждение о том, что будут предприняты серьезные шаги в отношении стран, которые оказывают России военную, экономическую и другую помощь. В последний раз такое предупреждение поступило Китаю. В отношении Армении, чье участие в той или иной форме в оккупации Украины Россией очевидно, до сих пор не высказано никакой позиции. То, что это произойдет, кажется не столь убедительным, особенно из-за армянского лобби, которое имеет возможности для влияния на политику западных стран. Если этого не произойдет, позиция Запада снова подвергнется сомнению".