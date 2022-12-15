Начался визит журналистов на территорию в Кяльбаджаре, где накануне подорвались 8 человек

Министерство обороны Азербайджана организовало визит журналистов на территории, где накануне произошел взрывы мин.
Как сообщает
Напомним, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чыраг Кяльбаджарского района восемь человек подорвались на мине.
Четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.
Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.