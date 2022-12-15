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Начался визит журналистов на территорию в Кяльбаджаре, где накануне подорвались 8 человек

Начался визит журналистов на территорию в Кяльбаджаре, где накануне подорвались 8 человек Министерство обороны Азербайджана организовало визит журналистов на территории, где накануне произошел взрывы мин.
Армия
15 декабря 2022 г. 08:59
Начался визит журналистов на территорию в Кяльбаджаре, где накануне подорвались 8 человек

Министерство обороны Азербайджана организовало визит журналистов на территории, где накануне произошел взрывы мин.

Как сообщает Report, цель визита заключается в ознакомлении с территориями, где начиная с 2020 год армянскими вооруженными формированиями были заложены мины, и доведение до мировой общественности информации о террористической деятельности упомянутых формирований.

Напомним, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чыраг Кяльбаджарского района восемь человек подорвались на мине.

Четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чыраг Кяльбаджарского района.

Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия в связи с эвакуацией, также подорвались на мине, трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistlərin Kəlbəcərdə mina partlayışları baş vermiş əraziyə səfəri başlayıb

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