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Начался визит военных атташе иностранных государств на высоту Сарыбаба

Начался визит военных атташе иностранных государств на высоту Сарыбаба Начался визит военных атташе дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на высоту Сарыбаба Лачынского района
Армия
24 ноября 2022 г. 11:01
Начался визит военных атташе иностранных государств на высоту Сарыбаба

Начался визит военных атташе дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на высоту Сарыбаба Лачынского района.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, они побывают на территории обнаружения мин, установленных незаконными армянскими вооруженными формированиями на данной высоте.

Отметим, что в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, 21 ноября обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В результате проведенных на территории мероприятий обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

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Версия на английском языке ФотоForeign military attachés start their visit to Saribaba high ground
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici ölkələrin hərbi attaşelərinin Sarıbaba yüksəkliyinə səfəri başlayıb

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