Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня начался визит в Азербайджан делегации Оборонного колледжа НАТО в Риме, состоящей из 114 слушателей "Высшего курса", представляющих 31 государство.

Как сообщили Report в министерстве обороны, это третий по счету визит слушателей "Высшего курса" в нашу страну.

Основной целью Оборонного колледжа НАТО является совершенствование путей стратегического мышления в военно-политической сфере, в том числе подготовка должностных лиц и офицеров высокого звания к службе и работе на важных должностях в НАТО. До визита в Азербайджан студенты курса побывали в Македонии, Дании, Норвегии, Латвии и Украине.

В рамках визита в Университете АДА должностные лица министерства обороны, министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности и Университета АДА представят делегации Оборонного колледжа НАТО свои презентации, отражающие различные аспекты вопросов обороны и безопасности.

Визит продлится до 24 июня.