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Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан

Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан Министр обороны Израиля Йоав Галант прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Армия
13 июля 2023 г. 04:04
Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан

Министр обороны Израиля Йоав Галант прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter израильский посол в Баку Джордж Дик.

В ходе визита, который продлится до 14 июля, Галант проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.

"Целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий между двумя странами. Ожидается, что в ходе встреч министр обороны обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности", - сообщило ранее Минобороны Израиля.

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