Начался визит министра обороны Израиля в Азербайджан

Министр обороны Израиля Йоав Галант прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Report , об этом сообщил в Twitter израильский посол в Баку Джордж Дик.

В ходе визита, который продлится до 14 июля, Галант проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.

"Целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий между двумя странами. Ожидается, что в ходе встреч министр обороны обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности", - сообщило ранее Минобороны Израиля.