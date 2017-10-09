Начался совместный учебный курс азербайджанских и британских военных моряков

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанного между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, на базе Военно-морских сил в Баку начался учебный курс.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

Группа британских военных моряков прибыла в Азербайджан для участия в качестве инструктора в "Курсе планирования морской безопасности", организованном Королевским флотом Великобритании.

В состоявшейся 9-го октября церемонии открытия курса приняли участие исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумматов и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране госпожа Керол Мэри Крофтс.

Курс продлится до 13-го октября.