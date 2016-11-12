Начался первый этап крупномасштабных учений Вооруженных сил Азербайджана

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Стартовал первый этап крупномасштабных учений Вооруженных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений проверяются системы боеготовности управления войсками, осуществляется выход сил и средств в исходные районы, а также с целью непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками развертываются полевые пункты управления.

Осуществлена передислокация поднятых по тревоге войск и командных пунктов управления в районы оперативного назначения, средства боевой авиации переведены в запасные аэродромы, соединения и части ракетных войск и артиллерии выведены на временные огневые и стартовые позиции.

С целью регулирования и обеспечения безопасности движения военной техники и личного состава на дорогах и по маршрутам их движения организованы комендантские службы.

Безопасность передвижения колонн от нападения условного противника обеспечивается авиационными средствами ВВС.