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    Начался первый этап крупномасштабных учений Вооруженных сил Азербайджана

    Безопасность передвижения колонн от нападения условного противника обеспечивается авиационными средствами ВВС

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Стартовал первый этап крупномасштабных учений Вооруженных сил.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В соответствии с планом учений проверяются системы боеготовности управления войсками, осуществляется выход сил и средств в исходные районы, а также с целью непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками развертываются полевые пункты управления.

    Осуществлена передислокация поднятых по тревоге войск и командных пунктов управления в районы оперативного назначения, средства боевой авиации переведены в запасные аэродромы, соединения и части ракетных войск и артиллерии выведены на временные огневые и стартовые позиции.

    С целью регулирования и обеспечения безопасности движения военной техники и личного состава на дорогах и по маршрутам их движения организованы комендантские службы.

    Безопасность передвижения колонн от нападения условного противника обеспечивается авиационными средствами ВВС.

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